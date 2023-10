Premios Princesa de Asturias 2023 El inesperado look de Nuria March en Oviedo al recuperar su traje de boda con Don Johnston III La empresaria recicla el look con el que dio el 'si, quiero' al financiero el pasado mes de junio en Londres

Además de la Familia Real, entre todos los asistentes que han tenido el gran honor de presenciar la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023, hay un rostro que ha destacado sobre los demás a su llegada el Teatro de Campoamor por una peculiar anécdota que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos. Hablamos de Nuria March, la reconocida empresaria que se casó el 10 de junio de 2022 en una ceremonia civil privada en el corazón de Londres con el financiero George Donald Johnston III (Don Johnston III). Protagonista de la crónica social desde los noventa, vuelve a ocupar nuestras líneas por la impecable elección de su vestuario en Oviedo.

VER GALERÍA

- Leonor estrena un dos piezas con sello español y en 'tweed' para los Premios Princesa de Asturias

A diferencia de otras convidadas que se han paseado por la alfombra azul bajo la lluvia, Nuria March se ha decantado por un estilismo que le sentaba de maravilla y con el que se ha convertido en una de las mejores vestidas del evento que ha reunido a personalidades como la actriz de Hollywood Meryl Streep y la modelo Sandra Gago. Pero... ¿qué esconde su maravilloso traje? Resulta que este dos piezas en un precioso azul celeste, que ha añadido color a este viernes gris, no es una nueva adquisión, ya lo llevó en uno de los días más especiales de su vida en su boda con Don Johnston III.

VER GALERÍA

-La reina Letizia innova en Oviedo con un seductor vestido de escote asimétrico

-La infanta Sofía deslumbra con un vestido con 'cut out' y chaqueta asimétrica

La chaqueta que sigue el consolidado y aclamado estilo New Look, con escote en 'V' y ajustada a la cintura de los años cincuenta, destaca por una gran lazada al hombro y potencia su silueta. Nuria lo combinó de forma espectacular con una falda de corte midi en el mismo tono. ¿Quién lo firma? La marca The 2nd Skin Co. Curiosamente, este sello fue el mismo que eligió la reina Letizia para acudir a estos premios en 2021.

VER GALERÍA

Con esta preciosa creación, la empresaria, una de las mujeres más elegantes de España desde sus tiempos como modelo, se subió al Rolls-Royce que le llevó al Registro Civil en Londres para dar el ‘sí, quiero’ a su actual marido. Lo hizo en una ceremonia íntima y discreta que llevó acabo el oficial del Ayuntamiento y en la que la novia acudió del brazo de su hijo, Jaime Martínez-Bordiú March, que ejerció como padrino. Días después los festejos continuaron como os informamos en ¡HOLA!