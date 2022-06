Glamour entre tesoros de la naturaleza: la original y maratoniana boda de Nuria March y Don Johnston III

Aunque ya se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia civil celebrada el viernes, Nuria March y George Donald Johston, más conocido como Don, han querido celebrar su amor este sábado con una gran fiesta rodeados de sus seres queridos en Londres. Con sus hijos como testigos y los íntimos -que los presentaron en su día- ejerciendo de padrinos, la empresaria y el financiero organizaban un festejo por todo lo alto que si por algo se ha caracterizado es por su oriiginalidad. Los novios quisieron mantener el misterio hasta el final en muchos de los detalles que rodeaban a la cita, para darle aún más aliciente si cabe. Del look nupcial, la protagonista solo había avanzado que serían tres vestidos firmados por Lorenzo Caprile, Tot-Hom y The 2nd Skin C. En cuanto al lugar de la ceremonia y del banquete posterior, era toda una incógnita. "No lo saben ni nuestros invitados. ¡Es una sorpresa que no puedo desvelar!", aseguraba la responsable entre risas poco antes de la fecha señalada.

Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez, en la preboda de Nuria March y Don Johnston en Londres

Sin lugar a dudas, Nuria March ha logrado su objetivo de dejarnos con la boca abierta tras conocerse el lugar donde tenía lugar la celebración: el Museo de Historia Natural de Londres. Un imponente y espectacular edificio que data del siglo XIX (fue construido entre 1873 y 1880) en cuyo interior podemos encontrar su variada colección de unos 70 millones de especímenes y objetos. Sus cinco colecciones más importantes corresponden a las áreas de botánica, entomología, mineralogía, paleontología y zoología, algo que lo convierte en un centro de investigación de referencia a nivel mundial. Además, está especializado en taxonomía, identificación y conservación. Dada la antigüedad de la institución, sus tesoros poseen un enorme valor tanto histórico como científico, siendo especialmente célebre por sus muestras del período jurásico así como por lo ornamentado de su arquitectura.

Nuria March pone rumbo a Londres en compañía de su hijo, Jaime Martínez-Bordiú, horas antes de su boda

Llamado en ocasiones "la catedral de la naturaleza", cuenta con una gran salón central que domina el recibidor principal. Ahí se instalan los esqueletos de diferentes dinosaurios, entre los que destacan un enorme diplodocus que es la "joya" del Natural History Museum. Ha sido en ese escenario único e incomparable donde Nuria March y George Donald Johston reunían a sus invitados, quienes no podían ocultar su asombro y estupor por el enclave al que acudian. Por si esto no era suficiente, otro de los momentazos de la velada llegaba de la mano de una de las asistentes: la cantante Marta Sánchez. La artista madrileña lo daba todo en la fiesta y se marcaba una actuación improvisada con uno de los temas más conocidos de su carrera, Soy yo. Hacía una especie de playbak donde no faltaba el baile y la coreografía al ritmo de su popular canción, escena que en ese momento era grabada por otra de las presentes como era Vicky Martín Berrocal.

¡Un amor de película! Así se conocieron Nuria March y George Donald Johnston III, que cuentan las horas para su enlace

Tras el enlace festejado a lo largo del fin de semana, Nuria March ha querido dar las "gracias a todos nuestros amigos y familia", decía en un mensaje junto a un simpático dibujo de un matrimonio subido a un descapotable rumbo a su luna de miel, donde puede leerse el clásico "Just married!" (¡Recién casados!"). Durante la boda, han tenido un papel destacado tanto Jaime, nacido hace 22 años del matrimonio de la empresaria con Jaime Martínez-Bordiú, como los tres vástagos de Don Johnston. "La complicación de los nuevos matrimonios es la compatibilidad con los hijos y contamos con el apoyo incondicional de todos ellos, lo que nos hace muy felices", explicaba la novia recientemente. Por ellos, entre otras razones, decidieron darse el 'sí, quiero' en la ciudad del Támesis, ya que el plan inicial era casarse en Vermont, donde el novio posee una finca.

En ¡HOLA!: ¿Quién es la persona que ha hecho sonreír de nuevo a Nuria March?

Sin embargo, sus descendientes residen en Londres y se contaba por tanto con mejores comunicaciones para todos los invitados. El hijo de Nuria, además de ejercer como testigo, también ha sido el encargado de leer un emotivo discurso. Este es el tercer matrimonio para una de las empresarias de la comunicación en el sector del lujo más destacadas y una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Estuvo casada también con José María Pasquín (2007-2016) y ahora ha vuelto a apostar por el amor junto a Don, que es banquero de inversión y consejero en tres empresas del Ibex 35, ya que preside el Yankee Kingdom Advisory y fue consejero externo del Deutsche Bank.