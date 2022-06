Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez, entre las invitadas a la fiesta preboda de Nuria March y Don Johnston en Londres

La empresaria Nuria March y el financiero George Donald Johnston III ya son marido y mujer tras cinco años de relación. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil íntima un día antes de la gran celebración que tendrá lugar el sábado para sus familiares y amigos. Pero antes han calentado motores con una fiesta de bienvenida en la capital británica como preludio del gran día que les espera. La pareja elegía Londres para sellar su amor porque es donde se encuentran sus hijos y resulta mucho más accesible para todos los invitados que Vermont, que era el plan inicial ya que el novio poseee una finca allí. Finalmente, ha sido la ciudad inglesa el escenario ideal donde muchos de los invitados ya han disfrutado del que se puede considerar el primer acto de este fin de semana de celebración. Entre las asistentes a la preboda hemos visto a la diseñadora Vicky Martín Berrocal o la cantante Marta Sánchez, quien posaban juntas y sonrientes a bordo de un barco en una bonita estampa al anochecer que las llevaba por el río Támesis.

"London, I love you" ("Londres, te quiero"), decía la artista madrileña de 56 años para expresar lo mucho que le gusta la capital británica. MIentras, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' se inmortalizaba también en este día con otras amigas como Isabel Abdo, creadora de la firma de calzado que ha vestido a nombres tan importantes como la reina Letizia. Tampoco han faltado a la celebración Belén y Blanca Domecq Zurita, quienes se fotografiaban con una Vicky que derrochaba elegancia en esta jornada previa a la boda.

Aunque Nuria March ya ha desvelado algunos detalles de la gran fiesta del sábado, como que lucirá tres vestidos firmados por los españoles Lorenzo Caprile, Tot-Hom y The 2nd Skin Co, otros aún son una incógnita. Tanto la ceremonia como la celebración será un sitio que los anfitriones mantienen en secreto, pero lo que sí han adelantado a sus invitados es que la diversión está asegurada gracias a la música. No en vano, es una de las grandes pasiones de la novia, quien toca la guitarra y asiste a clases de canto. Nuria ha explicado que durante la ceremonia van a actuar Juan Carmona y Almaría (María del Carmen Segura), cuya carrera gira en torno al flamenco.

Nuria March y Don Johnston III se conocieron en 2017 gracias a unos buenos amigos, que ejercerán de padrinos en la boda .Este será el tercer matrimonio para Nuria, una de las empresarias de la comunicación en el sector del lujo más destacadas y una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Estuvo casada con Jaime Martínez-Bordiú (1995-2001), con el que tuvo a su hijo Jaime, de 22 años, -que tendrá un papel destacado en la boda, ya que además de testigo será el encargado de leer un emotivo discurso- y con José María Pasquín (2007-2016). Ahora vuelve a apostar por el amor junto al financiero estadounidense. "La complicación de nuevos matrimonios es la compatibilidad con los hijos y contamos con el apoyo incondicional de todos ellos, lo que nos hace muy felices", dijo sobre el importante paso que va a dar. Don, por su parte, es financiero, banquero de inversión y consejero en tres empresas del Ibex 35. Preside el Yankee Kingdom Advisory y fue consejero externo del Deutsche Bank. Aporta a la relación tres hijos, que también ejercerán de testigos, y es abuelo.