El motivo por el que Nuria March se casa en Londres con George Donald Johnston III

Nuria March y George Donald Johnston III han elegido Londres para darse el 'sí, quiero'. Aunque su idea original era casarse en la finca que el financiero posee en Vermont, al noroeste de Estados Unidos, la pareja ha decidido sellar su amor en la ciudad del Támesis principalmente por dos cuestiones. Una muy práctica. "Vermont está lejos y la logística se estaba complicando demasiado para muchos de nuestros invitados", reconoció la empresaria en ¡HOLA!. Y otra puramente sentimental. "Don ha vivido aquí una gran parte de su vida y yo he viajado mucho por trabajo. Nos encanta la ciudad y ahora, que nuestros hijos están aquí, ¡todavía más!", afirmó la novia.

En la capital británica viven los tres hijos de Don, con los que Nuria se lleva de maravilla. Kyle, que trabaja en private equity; Alex, que ha lanzado una plataforma digital que promueve la espiritualidad cristiana; y Pamela, que es paramédica y madre de dos preciosos niños. También reside allí el único hijo de la novia, Jaime, de 22 años, que estudia Economía, Historia y Relaciones Internacionales en una prestigiosa Universidad de Reino Unido. Los cuatro tendrán un papel muy destacado en la boda. Serán los testigos y Jaime, además, será quien lleve a su madre a la ceremonia civil y quien pronuncie un discurso en la celebración.

La pareja tiene por delante dos días inolvidables. Este viernes tiene lugar la íntima ceremonia civil, reservada a los más allegados, y una celebración en familia. También está prevista una fiesta de bienvenida para los invitados, que llegan de todas partes del mundo. La gran celebración será mañana. Lo que sigue siendo un auténtico misterio es el lugar exacto del enlace. "No lo saben ni nuestros invitados, ¡es una sorpresa que no puedo desvelar!", aseguró Nuria entre risas.

Este será el tercer matrimonio para Nuria, una de las empresarias de la comunicación en el sector del lujo más destacadas y una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Estuvo casada con Jaime Martínez-Bordiú (1995-2001) y con José María Pasquín (2007-2016). Ahora espera envejecer junto al financiero estadounidense. "La complicación de nuevos matrimonios es la compatibilidad con los hijos y contamos con el apoyo incondicional de todos ellos, lo que nos hace muy felices", dijo sobre el importante paso que va a dar.

Nuria March y George Donald Johnston III se conocieron en 2017 gracias a unos buenos amigos, que ejercerán de padrinos en la boda. En aquel momento, la empresaria estaba muy enfocada en su vida profesional y no se esperaba que surgiese el amor. Sin embargo, "Don me ha contagiado su vitalidad y me ha dado la energía para afrontar nuevos retos profesionales y potenciar mis aficiones".