¡Un amor de película! Así se conocieron Nuria March y George Donald Johnston III, que cuentan las horas para su enlace

Quedan solo unas horas para que Nuria March y George Donald Johnston III celebren su boda y comiencen una nueva etapa ya como marido y mujer. Su enlace, que se extenderá durante dos días que prometen estar repletos de sorpresas y emociones, supone el broche de oro a una bonita y discreta historia de amor. Todo comenzó en 2017 de una curiosa manera y cuando menos lo esperaban. La empresaria y el financiero americano no imaginaban que eso de las citas a ciegas era una realidad que existe más allá de las películas románticas, pero así fue su primer encuentro hace ya un lustro.

En 2017, las vidas de Nuria y Don (así lo llaman en su círculo íntimo) cambiaron para siempre al conocerse gracias a unos buenos amigos que decidieron presentarlos porque apostaban a que encajarían. Sin duda su intuición no falló ya que después de aquel primer encuentro las citas siguieron sucediéndose y se volvieron inseparables haciendo cada vez más planes y viajes en los que queda claro lo bien que se entienden. "Don me ha contagiado su vitalidad y me ha dado la energía para afrontar nuevos retos profesionales y potenciar mis aficiones", decía en ¡HOLA! del hombre al que está a punto de dar el "sí, quiero". Además, como homenaje a sus Cupidos particulares, las dos personas que los presentaron van a ejercer como padrinos de su enlace en Londres mientras que los hijos que cada uno aporta serán los testigos.

La empresaria, que es además una de las mujeres más elegantes de nuestro país, dice que cuando conoció a Don estaba enfocada en su vida profesional y no esperaba que surgiera una relación. Nuria está convencida de que la estabilidad de la que disfrutaba en ese momento y lo feliz que estaba es precisamente lo que atrajo al financiero. "Cuando estás bien contigo misma es cuando más preparada estás para darte a otra persona", reconocía en nuestras páginas. Además, aunque no había pensado en volver a contraer matrimonio (es su tercera vez), lo ve como un "impulso para crear juntos un nuevo futuro". Sellar de esta manera su unión es algo que los dos habían hablado, pero cuando Johnston le pidió matrimonio un día al volver del trabajo fue muy emocionante para March, que lloró de alegría.

La boda de la pareja iba a celebrarse inicialmente en la finca que Johnston posee en Vermont, al oeste de Nueva York, pero finalmente es Londres el escenario elegido. En la ciudad no solo van a reunir a los amigos que propiciaron su relación, sino también a otros invitados que llegarán desde varias partes del mundo. El viernes 10 de junio será la ceremonia civil, reservada a los más allegados. También habrá una celebración en familia y una fiesta de bienvenida. Al día siguiente, el 11 de junio, será la gran celebración. Aunque prefieren mantener los detalles en la intimidad, Nuria sí ha adelantado que tiene una sorpresa preparada relacionada con el baile, que a ambos les encanta.

Nuria es una de las empresarias de la comunicación en el sector de la moda y el lujo más destacadas de nuestro país. Estuvo casada con Jaime Martínez-Bordiú y fruto de esa unión llegó al mundo su hijo Jaime, del que está muy orgullosa. El joven de 22 años estudia Economía, Historia y Relaciones Internacionales en Londres y hará un speech en el gran día de su madre. En 2016 se divorció de su segundo marido, José María Pasquín, con quien estuvo casada ocho años Por su parte, el hombre que la ha conquistado es financiero, banquero de inversión y consejero en tres empresas del Ibex 35. Preside el Yankee Kingdom Advisory y fue consejero externo del Deutsche Bank. Aporta a la relación tres hijos y también es abuelo.