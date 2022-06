¡Unos jovencísimos abuelos! Fernando Sanz e Ingrid Asensio esperan su primer nieto

La felicidad es inmensa para Fernando Sanz e Ingrid Asensio ya que en los próximos meses van a convertirse en abuelos por primera vez. Su primogénita, que se llama también Ingrid, espera un bebé junto al jugador Ilies Hassaine y sus seres queridos no pueden sentirse más plenos al saber que la familia crece. "Y por fin llegó el día que me hacen la abuela más orgullosa del mundo. Mi bebecito precioso", ha dicho la expresentadora y actriz junto a una imagen en la que aparece acompañada de los futuros papás y en la que sostiene la imagen de una ecografía. Esas mismas instantáneas las ha compartido también "el abuelo".

Ingrid Sanz e Ilies Hassaine, jugador del Rayo Vallecano B, han sido los encargados de compartir la bonita noticia. "1 + 1= 3", ha dicho la pareja, que no deja de recibir felicitaciones y mensajes de cariño de su entorno para esta nueva etapa que comienza para ellos. "Qué ilusión. Os quiero. Los primos Sanz los mejores tíos", ha dicho Malú Salgado, prima de Ingrid; "Sois amor", ha dicho Paula Echevarría; "Gordi, no me lo puedo creer. Enhorabuena", ha indicado Mar Torres; "Me vuelvo locaaaaa. Felicidades parejita.Qué ilu", ha indicado Raquel Rodríguez; "Mi amor, muchísimas felicidades", ha exclamado Liz Emiliano.

Una de las reacciones más cariñosas ha sido la de Alba Díaz, que es íntima de Ingrid y comparte muchos planes con ella por Madrid como cenas en algunos de los lugares de moda de la capital. También ha visitado a menudo la casa madrileña de los Sanz Asensio, cuyas páginas abrieron para ¡HOLA! el pasado año. La hija que tuvieron Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'el Cordobés' ha compartido los detalles de la conversación en la que su amiga le cuenta que va a ser tía. "No me lo puedo creer", dice Alba, que también es amiga de Fernando, el hermano de Ingrid, puesto que han sido compañeros en The College for International Studies (CIS) y se graduaron a la vez.

La hija mayor de Fernando Sanz tiene 24 años, ha estudiado Dietética y ha hecho un curso de Marketing y Publicidad. Fue el pasado mes de noviembre cuando hizo oficial su romance con Ilies Hassaine, que este mismo mes de junio cumplirá 21 años. El canario de origen argelino ha encajado a la perfección en su familia política tal y como reflejan las imágenes que comparte, en las que queda claro que es uno más entre los Sanz Asensio. Además, comparte con ellos su pasión por el fútbol, deporte al que todos están vinculados de una u otra manera.

Una gran noticia tras años difíciles

El bebé que viene en camino es una gran alegría para los seres queridos de Ingrid tras una etapa complicada. En marzo de 2020 falleció su abuelo Lorenzo Sanz a causa del coronavirus. La pérdida del expresidente del Real Madrid a los 76 años supuso un duro mazazo para los suyos, que son una piña y se esfuerzan por mantener vivo su recuerdo y continuar con el inmenso legado que dejó. Ahora todos están volcados en la viuda del empresario, Mª Luz Durán, quien va a convertirse en bisabuela por primera vez. Otro de los momentos difíciles que han atravesado recientemente ha sido la enfermedad de Paco, el segundo de los cinco hijos del recordado directivo. El exjugador del Real Mallorca, el Racing de Santander o los MetroStars de Nueva York ha superado un linfoma en el riñón que le diagnosticaron al comenzar el año 2021.