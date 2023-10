La reina Letizia innova en Oviedo con un seductor vestido de escote asimétrico y confía en un tacón sensato

Llegó el gran momento de celebrar la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023 en el Teatro Campoamor de Oviedo, unos galardones que cuentan entre sus premiados con la actriz la actriz Meryl Streep y el escritor Haruki Murakami, entre otros. Esta cita, que el año que viene será presidida por primera vez por la princesa Leonor, siempre nos deja looks inolvidables por parte de doña Letizia. Y en esta edición, no iba a ser menos. Eso sí, previamente a esta tarde, hemos podido ver a la Reina en la capital asturiana triunfar con dos estilismos. Ayer por la tarde durante el tradicional concierto, nos sorprendió con una blusa de mangas XXL de la almeriense María Barragán que le sentaba estupendamente. Por su parte, hoy en la mañana durante varias audiencias, ha optado por recuperar un traje malva con sello alemán.

El look de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023

Este año para acudir a esta gala (un evento que convoca la Fundación Princesa de Asturias), doña Letizia ha optado por el color negro, símbolo de elegancia eterna. Y lo ha hecho con un vestido entallado que presentaba escote asimétrico y una manga, mientras que dejaba al desnudo su brazo izquierdo. Curiosamente, este corte no simétrico en sus hombros es una novedad en ella para estos galardones, pues siempre se ha decantado por la simetría en la parte superior de su cuerpo. Además este diseño es mucho más ceñido que los que ha llevado en anteriores ocasiones, pues la línea New Look o trapecio es una de sus favoritas para esta cita en Oviedo.

Los últimos looks de la reina Letizia en Oviedo

Doña Letizia se estrenó en estos galardones -anteriormente, conocidos con Premios Príncipe de Asturias- en 2004. Desde ese momento, la actual reina de España confió para sus estilismos en Felipe Varela. Lo hizo durante 14 años seguidos hasta que decidió romper esta tradición en 2020. En aquella edición, optó por reciclar un glamuroso vestido azul marino con flor tridimensional en un hombro que llevaba el sello de Josep Font para la firma Delpozo. En 2021, siguió apostando por moda española, aunque, en este caso, por un elegante vestido con lazos de The 2nd Skin Co. Por su parte, en 2022, era Carolina Herrera quien firmaba su diseño con jardín de flores blancas en relieve por el escote y los hombros.