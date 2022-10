La Reina, fabulosa con un vestido bicolor con detalle floral que llevó antes Sassa de Osma

El Teatro Campoamor de Oviedo se ha convertido una vez más en el escenario elegido para la entrega de los Premios Princesa de Asturias, unos galardones (anteriormente, conocidos como Príncipe de Asturias) en los que se ha podido ver cómo ha evolucionado el estilo de doña Letizia desde 2004. De hecho, era habitual que, en sus años como Princesa y primeros como Reina, fuera Felipe Varela quien creara sus looks que, a la par, han sido icónicos, muy diferentes entre sí e inolvidables. Sin embargo, desde 2020, decidió romper esta tradición e incorporar creaciones de otras firmas y diseñadores, con lo que mostró una imagen muy renovada.

VER GALERÍA

Tras sus looks en el concierto de la pasada noche y el de esta misma mañana durante la audiencia con los galardonados en el Hotel la Reconquista de Oviedo, doña Letizia nos presenta su look más esperado, el que ha llevado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022 en el Teatro Campoamor de Oviedo. Y por primera vez en esta cita, ha decidido no lucir moda española y ha apostado por Carolina Herrera (una de sus firmas de cabecera). En concreto, se ha decantado por un vestido negro con pliegue en la cintura que realza la figura y que se adorna en por escote y hombros con flores en relieve y lentejuelas de color blanco.

VER GALERÍA

Un vestido de más de 7.000 euros

Este vestido bicolor con lentejuelas bordadas y estética retro, no es de temporada. De hecho, te resultará familiar, pues lo ha llevado Sassa de Osma. En concreto, la esposa de Christian de Hannover lo lució para acudir a la representación de El Cascanueces en el Teatro Real eñ 6 de noviembre de 2018. En aquel momento, esta pieza de Carolina Herrera tenía un valor de 7.097 euros.

VER GALERÍA

Los primeros vestidos que rompieron la tradición de vestir de Felipe Varela

La tradición de vestir de Felipe Varela terminó en 2020 como adelantábamos al comienzo de este texto. Ese año, doña Letizia quiso recuperar un vestido azul noche con manga francesa y gran flor en relieve adornando su escote. Pertenecía al sello de Delpozo (colección Pre-Fall 2017) y lo había diseñado Josep Font (esta pieza la lució por primera vez en diciembre de 2017 durante la entrega de los Premios As del deporte en el Palacio de Cibeles de Madrid y la recicló durante un encuentro con el presidente y la primera dama de francia en octubre de 2018). Por su parte, en la entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2021, la Reina estrenó un vestido en tafetán color negro, elegante estilo New Look y lazos en la cintura, de los españoles The 2nd Skin Co. (colección Primavera/Verano 2022).