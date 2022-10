Doña Letizia vuelve a presumir de espalda con su vestido de escote 'halter' brillante

Un día antes de que se entreguen los tradicionales Premios Princesa de Asturias. Tiene lugar un concierto previo en Oviedo, acto musical que tuvo que ser cancelado en 2019 por motivos de la pandemia de coronavirus, pero que volvió con todo su esplendor un año después. En esta edición de 2022, los reyes de España han estado acompañados, por segunda vez, de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Todos han disfrutado de las actuaciones de la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés dentro del espectáculo flamenco Carmen y María. Dos caminos y una mirada. Y como era de esperar en este evento anual, doña Letizia ha vuelto a deleitarnos con una sorprendente elección de moda.

En esta edición de 2022, doña Letizia ha vuelto a causar sensación con una elección muy diferente en ella como viene siendo habitual en estos premios. En concreto, se ha decantado por un vestido de terciopelo negro en largo midi, que tiene su mayor énfasis en el su escote halter, pues se adorna con una celosía de cristales en su frontal a modo de joya. Además, como ya hiciera en la inauguración de la temporada 2022/2023 del Teatro Real de Madrid el pasado lunes (detalle que ya le hizo viral), la Reina ha preferido un diseño que dejara su espalda al aire.

Aunque ligeramente modificado de su versión de pasarela (que se mostraba con la falda mas larga y con los tirantes más finos), este diseño se encuentra en la colección de Teresa Helbig para Otoño/Invierno 2022-2023 que se inspiraba en las leyendas literarias del último siglo como Toni Morrison, Sylvia Plath o Joan Didion (lo pudimos en Fashion Week Madrid en la modelo española Claudia Martín). Curiosamente, la diseñadora barcelonesa ya logró cautivar a la Reina con sus diseños. De hecho, el minivestido blanco y negro que lució doña Letizia en 2017 para acudir a la XXXIV edición del Premio de Periodismo ‘Francisco Cerecedo’ se hizo trending topic. Fue hasta la fecha la única vez que había llevado una de sus creaciones.

Como complementos, doña Letizia ha querido coordinar su imagen con el color negro. Y de esta tonalidad son sus zapatos en ante con talón destalonado (estilo slingbacks) de Carolina Herrera y su cartera de mano de Magrit, una de sus favoritas. Al lucir su melena despejada del rostro, pues la lleva por detrás de las orejas, podemos ver sus grandes aros de circonitas como pendientes. Otra joya que no falta en su estilismo, es su inseparable anillo de Karen Hallam, un regalo de sus hijas.

Las plumas, el detalle que unificó sus looks previos

Los dos looks previos al de este 2022 tuvieron como tendencia predominante los adornos de plumas. Eso sí, ambos no tenían nada que ver el uno con el otro. De este modo, en 2019, pudimos ver cómo doña Letizia causaba sensación con un conjunto de The 2nd Skin Co., compuesto por un delicado corsé rosa con adornos de plumas de avestruz y cinta negra a la cintura que se coordinaba con sus pantalones. En 2020, la Reina estrenó un vestido verde del que se desconoce su procedencia y que se adornaba en su parte frontal con una gran boa de plumas.