Leonor regresa a Asturias, donde año tras año se afianza como princesa

Cuando el pasado año la princesa Leonor comenzó Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, la Casa Real confirmó que la hija mayor de los Reyes compatibilizaría el periodo educativo en Reino Unido con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España, donde ahora regresa para asistir una de las citas más relevantes de su agenda: los Premios Princesa de Asturias. La ceremonia, que lleva su nombre y se celebrará la tarde del viernes 28 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, ha sido testigo de algunos de los pasos más importantes que ha dado como heredera al trono y también de su evolución.

El 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un después en estos galardones que llevan celebrándose desde 1981 ya que fue la primera vez que la princesa Leonor asistió. Entonces tenía 13 años (escasos días después cumplió 14) y debutó en los Premios Princesa de Asturias. No era la primera vez que daba un discurso, pero sí fue la primera vez en este marco tan importante. "Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí", dijo.

La intervención duró cinco minutos, y aunque demostró aplomo y serenidad, en algunos minutos también se vio reflejado su nerviosismo por la trascendencia del acto. También dio unas palabras en inglés para agradecer a los galardonados su presencia e hizo referencia a su importante vinculación con Asturias, tierra que vio nacer y crecer a doña Letizia. "Asturias es, también, la tierra de mi madre, la Reina. Yo llevo sangre asturiana. Es, además, la tierra que da nombre al título que ostento como Heredera de la Corona, al igual que hizo mi padre, el Rey, durante tantos años. Y lo hago con responsabilidad; me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles", aseguró la Princesa, que horas después volvió a dar otro discurso al entregar en Asiegu el Premio al Pueblo Ejemplar.

En 2020 volvió a entregar estos reconocimientos, aunque entonces la ceremonia se celebró en un formato más reducido debido a la crisis sanitaria, que obligó a acotar el número de asistentes. En el Salón Covadonga del Hotel Reconquista, la Princesa dio un discurso en el que abordó la crisis sanitaria con un mensaje en el que pedía a los jóvenes responsabilidad y empatía además de explicar que seguía muy de cerca lo que estaba ocurriendo en nuestro país. "Si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre. Y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos. Y también hemos comprobado la importancia de la solidaridad gracias a personas que, como las premiadas, son un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades", dijo con aplomo.

Hace justo doce meses, en octubre de 2021, la celebración regresó al Teatro Campoamor. La hija mayor de don Felipe y doña Letizia, a la que veíamos por primera vez tras comenzar sus estudios en Gales, dio su tercer discurso en estos premios. Con gran soltura y una voz llena de madurez, habló desde su perspectiva "como estudiante de Bachillerato". "Este mundo tan interconectado en el que vivimos permite que todos podamos acercarnos a las obras de quienes hoy recibís nuestros premios. Y en mi caso, como estudiante de bachillerato, pienso en todos los jóvenes que lo pueden hacer y en lo mucho que podemos aprender de vosotros", expresó, dirigiendo unas palabras a cada uno de los galardonados. Además, fue la primera vez que acudió al tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias que se celebra en la víspera de la ceremonia.

Su evolución estilística

Los Premios Princesa de Asturias también han sido testigo de cómo Leonor ha ido afianzando su propio estilo. El primer año optó por un diseño color azul pastel y con acabado de encaje. En 2020 consolidó su armario más adolescente y formal con una creación de cuerpo y falda con cuerpo a la caja, manga francesa y bordados brillantes de lentejuelas. Lo combinó con unos tacones bajos en color caramelo. En 2021, muy moderna, apostó por un vestido con corte minifalda y estilo ochentero, nuevamente con zapatos de tacón.