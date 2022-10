Los Reyes han presidido el desfile de la Fiesta Nacional, acompañados por la infanta Sofía

Los Reyes, acompañados por la infanta Sofía, han presidido este miércoles en Madrid el tradicional y multitudinario desfile por el Día de la Fiesta Nacional, el primero en dos años que se ha celebrado ya sin restricciones por la pandemia, con casi el doble de efectivos que el año pasado. Un recorrido por las calles de la capital que ha contado con la participación de más de 4.000 efectivos, 150 vehículos y 84 aeronaves. La princesa Leonor, que continúa con sus estudios de Bachillerato en un internado de Gales, volvía a ausentarse por segundo año consecutivo de este evento, igual que ocurrió el año pasado.

Impecable con el pelo recogido, la reina Letizia ha sorprendido a todos este año con un innovador look made in Spain de estampado de lunares. Es el segundo año que la Reina no ha lucido un modelo de Felipe Varela en este evento. La infanta Sofía, coordinada con su madre con un precioso vestido de gasa azul también de lunares, se ha convertido en la gran protagonista del día, mostrando numerosos gestos de complicidad con su padre. Siete años después de su debut en el evento, la hija pequeña de los Reyes, cada día más segura y decidida, demuestra ya una aptitud completamente madura, enfrentando con naturalidad sus compromisos, también sin la compañía de su hermana.

Especialmente alegre en este día en el que el acto recupera su anterior esplendor tras la pandemia, hemos podido ver a Felipe VI luciendo una gran sonrisa desde la tribuna, comentado cada detalle con su esposa e hija menor y han sido numerosos los gestos de complicidad que hemos podido ver entre ellos, señalando cada detalle de un desfile que ha vuelto a lucir tanto o más que antes de la pandemia con gran solemnidad.

Junto al monarca y su familia, estaban presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Senado, el presidente del Congreso, así como miembros del Ejecutivo y la mayoría de los presidentes autonómicos. Felipe VI, acompañado de doña Letizia y su hija menor, ha llegado a la plaza de Lima a las once de la mañana para dar comienzo oficial a los actos por el 12 de octubre. Tras su tradicional llegada en Roll Royce, en ese punto del Paseo de la Castellana eran recibidos con honores militares y, a continuación, el soberano pasaba revista a las tropas y saludaba a las autoridades.

Después, ha tenido lugar el clásico salto paracaidista con la bandera de España y, tras ello, el izado de la insignia y un acto de homenaje a los caídos por la patria. Posteriormente, han tenido lugar los recorridos aéreo y terrestre de las tres unidades del Ejército:Tierra, Armada Española y Aire; y miembros de la Guardia Civil, UME, Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de Protección Civil y Emergencias.

Una de las estrellas de la jornada ha sido la denominada Patrulla Águila, conocida por sus espectaculares acrobacias sobrevolando las nubes, que como cada año pondrá el broche de color al fin del acto. Este año se han extremado los controles para evitar fallos -como ocurrió en 2021- a la hora de soltar los colores rojo y amarillo del humo con los que se pinta el cielo. Y además, por primera vez se ha utilizado un combustible coprocesado que es más limpio, según han explicado fuentes de la Fuerza Aérea española.

En la puesta en escena terrestre, que se ha desarrollado desde la Plaza de Lima hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, además de los efectivos antes citados, han participado cerca de 220 caballos y la célebre cabra de la Legión. La capital ha sido hoy el epicentro de los festejos por el Día de la Hispanidad, todo ello ante un gran número de espectadores que ha decidido acercarse hasta el lugar para contemplar la exhibición.

Como novedad, en esta edición se ha contado con Barcelona, Ceuta y Melilla como ciudades invitadas, por lo que han acogido parte de las celebraciones y también tiene un gran protagonismo en la sede principal de los actos. En la Ciudad Condal, por ejemplo, la Armada ha abierto las puertas de sus buques amarrados para que visitantes y turistas pudieran verlos.

Tras el evento, don Felipe y su esposa ofrecen una recepción en el Palacio Real, ya sin las mascarillas obligatorias por el covid que hemos visto en ediciones anteriores. A ella acudirán los poderes del Estado, miembros del Gobierno y ejecutivos autonómicos, líderes de partidos políticos y de otras instituciones. Más de 2.500 invitaciones han sido cursadas desde Casa Real para este gran acontecimiento que hoy recupera todo su esplendor tras la pandemia.

El paracaidista Óscar García ha protagonizado una de las anécdotas del día cuando al saltar se le ha enrollado la bandera en la pierna y no se desplegaba, un percance que ha sabido rápidamente solucionar para llegar al suelo con la bandera perfectamente desplegada y aterrizar. Al terminar el desfile explicaba el momento en Televisión Española: "Ha salido todo lo bien que podía salir, es nuestro trabajo aprender a solventar este tipo de errores, nos entrenan para eso, si hay un problema tenemos que encontrar una solución".