Doña Letizia recupera en Oviedo el vestido puntillista de su cita con Isabel II

Después de dar el pistoletazo de salida ayer a los actos con motivo de estos galardones, hoy se entregan en Oviedo los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más destacadas en el calendario para la Familia Real española cada año. Anoche, los Reyes y sus hijas asistieron al tradicional concierto previo y esta mañana, unas horas antes de que acudan a la ceremonia, han presidido las audiencias generales a los premiados en el Hotel de la Reconquista. Mientras que hace unas hora estrenaba un nuevo vestido de Teresa Helbig, en esta cita ha preferido tirar de fondo de armario y ha recuperado un elegante diseño español que estrenó hace tres años en Windsor.

La Reina ha apostado por un estilismo en el binomio de color más atemporal y elegante: blanco y negro. Ha reciclado un precioso vestido de cuello perkins con hombros marcados, mangas ligeramente abullonadas, botones en los puños, corte a la cintura efecto fajín y falda midi firmado por la casa sevillana Cherubina. Está confeccionado en un tejido fluido con mucha caída decorado con pequeñas motas que simulan unas flores de distintos tamaños de estilo puntillista. De esta manera, la Reina adapta su adorado estampado de lunares, que suele escoger precisamente en esta combinación de colores, a su look más formal al dotarle de un aire diferente y delicado.

Ha dejado el protagonismo total a dicha pieza que aporta luz a su rostro y con la que además, ha demostrado su gesto sostenible apostando por piezas que ya tiene en su amplio armario. En cuanto a complementos, la Reina ha optado por añadir sencillamente un par de salones negros de tacón muy fino y bajo de Nina Ricci, muy similares a los que también llevan sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero la pieza que ha captado nuestra atención han sido sus pendientes largos favoritos de oro blanco con finos diamantes y perlas australianas, esos que dejó alguna vez a su madre Paloma Rocasolano.

También encontramos esa pincelada de simplicidad en su peinado, con su ya mítica melena lisa con los mechones delanteros colocados tras la oreja y la línea del pelo ligeramente ladeada hacia la izquierda. ¿Por qué no lleva ningún tocado para completar el look? Para este tipo de citas oficiales, por protocolo no se luce ninguna clase tocados sobre la cabeza. Aunque sí ha aportado ese toque más glamuroso con su clásico maquillaje enfocado en la mirada con sombras oscuras muy bien difuminadas, varias capas de máscara de pestañas y concluye con un gloss hidrante y brillante.

El día que estrenó el look

Si nos remontamos al pasado, concretamente tres años después como mencionábamos al inicio del texto, Letizia lució por primera vez esta elegante pieza en un importante acto en Londres. Como gran abanderaba de la moda española, confió en la delicadeza de la diseñadora andaluza y estrenó este precioso vestido al más puro estilo Kate Middleton, para acompañar al rey Felipe en la Ceremonia de investidura como caballero de la Orden de la Jarretera con la ya fallecida reina Isabel II de Inglaterra. En aquella ocasión lo combinó con salones negros de Prada y cartera de mano rígida de pitón, el modelo Clemmie de Jimmy Choo, y una diadema amplia a modo de tocado con redecilla a juego y plumas de oca en el lateral.

