El look con el que la reina Letizia deja brillar a sus hijas mientras rompe una tradición

Hoy tiene lugar una de esas fechas especialmente señaladas en el calendario de la Familia Real española: los Premios Princesa de Asturias en el principado. Sin embargo, el evento no se límita únicamente a la ceremonia de los galardones, que tendrá lugar esta noche, sino que las celebraciones empezaron ayer con el tradicional concierto previo, en el que pudimos ver a los Reyes con sus hijas después de varios meses sin que aparecieran los cuatro juntos. Esta mañana se han celebrado las audiencias previas en el Hotel de la Reconquista a los presidentes de los jurados y los galardonados de este certamen. El año pasado en este mismo acto doña Letizia recuperó un look de fondo de armario, el vestido puntillista que estrenó en Windsor. Hoy ha vuelto a repetir, pero su apuesta no ha sido la esperada, ya que no suele llevar pantalones a este acto.

Rompe su propia norma

La Reina ha sorprendido con un look minimalista y sobrio que ya le habíamos visto, una opción más sencilla y discreta que las que suele llevar a esta cita con la que, sin duda, ha querido dejar brillar a sus hijas. Se trata de un traje de un bonito tono entre el rosa y el malva que pertenece a Hugo Boss, una de sus firmas preferidas para el día a día, y que estrenó el pasado mes de septiembre en el que fue su primer acto tras las vacaciones de verano.

Está compuesto por una chaqueta de un solo botón y bolsillos de solapas vistas, bautizada como Barona, y pantalón tobillero con cinturón a juego de hebilla plateada, de nombre Jocalua. Como decimos, a pesar de tratarse de una opción sobria y correcta, asombra ya que en estas audiencias siempre lleva vestidos. Sin embargo, ha querido repetir la estrategia de ayer, cuando también llevó pantalones.

Su pasión por los trajes de chaqueta

En los últimos años, la Reina ha dejado más que claro que adora los trajes de chaqueta de colores, y tiene una extensa colección en distintas tonalidades, desde los más clásicos como negros o grises hasta innovadores azules, morados o verdes. Aunque le encanta combinarlos con tops lenceros o camisetas de algodón para aportar un toque de modernidad, hoy ha preferido decantarse por una blusa romántica en tono blanco más apropiada para este acto, un diseño de Carolina Herrera con detalle de nudo y drapeados en el escote.

Ha completado con unos salones de tacón bajo, concretamente el par Carrie de Isabel Abdo con puntera afilada y hebilla delantera que tiene en otros colores. Como joyas, ha vuelto a lucir unos pendientes de Isabel Guarch que estrenó el pasado agosto, unas piezas realizadas artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates que están inspiradas en las formas geométricas de la rosa de los vientos. Como era de esperar, no ha faltado su adorado anillo de Coreterno.

En cuanto al look de belleza, ha dejado su melena, que luce más larga y sana que nunca, suelta y peinada lisa con movimiento en las puntas, su apuesta preferida para las citas de día. El maquillaje, también muy fiel a su esencia, realzando su bronceado y destacando su mirada con sombras en tono berenjena.