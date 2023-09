De Harper Seven Beckham al 'street style': así se reinventó el pantalón de lino blanco en 2023 Tanto la benjamina como Victoria de Marichalar o Aitana son fieles a esta prenda de inspiración 'Y2K'

Cualquier seguidora de tendencias que se precie sabe que este verano los pantalones blancos de lino tomaron el mundo de la moda por asalto. Si bien el pasado entretiempo, vimos cómo su homónimo vaquero hacía una entrada triunfal por la puerta grande, convirtiéndose en el must-have de los vestuarios de las expertas que más nos inspiran, en estos meses de tórrido calor todo parece indicar que este tejido ligero, el lino, se apodera de los pantalones del momento para llenar nuestros conjuntos de estilo. Y lo hace en el color más puro de la paleta cromática, el blanco.

El pantalón Y2K que arrasa en todos sus formatos

Primero fueron las referentes de estilo italianas y francesas las que nos mostraron que esta sería una de las corrientes a seguir en verano. Ahora, sin embargo, desde que el fenómeno de la Tomato Girl ha apodado una de las temáticas más mencionadas y virales de TikTok, empujándonos a vestir con un estilo vacacional idílico, como si viviéramos en una constante dolce vita, nos vestimos con pañuelos en la cabeza, pendientes dorados, colores neutros o abarcas en los pies. Y ya son muchas las influencers y celebridades españolas que también han confirmado que la tendencia ha llegado a nuestra geografía.

De la cantante Aitana, pasando por la royal Victoria de Marichalar y consultoras de moda con estilos tan diversos, como María Pombo, Anna Fernández Padilla o Julieta Padrós, hasta llegar a futuras promesas de moda, como la pequeña de los Beckham, Harper Seven. Los pantalones blancos de lino encajan en cualquier armario y son los favoritos de las chicas jóvenes más estilosas.

Pantalones blancos de lino para vestir 24/7

Como podemos observar en las imágenes compartidas por cada una de ellas, los motivos que nos llevan a situar a esta tipología de prenda entre una de nuestras favoritas se explican gracias a su silueta. Aunque los más repetidos tienden a ser de cintura baja, cuentan con una goma ajustable que además de aportarles comodidad absoluta, permiten que los situemos sin complicaciones en nuestra cadera, tengamos la cintura más o menos ancha. Además, otro detalle que nos lleva a tenerlos en el centro de nuestra atención es que los que nos proponen la mayoría de las tiendas son holgados, por lo que no se pegan a nuestras piernas y nos permiten máxima libertad de movimiento.

Ni falta hace decir que su tejido es, sino el que más, uno de los más fresquitos e ideales para soportar las altas temperaturas. Pero aún hay más, pues si bien ya teníamos claro que el color blanco combina con todo, podemos afirmar que en este caso no solo de tonalidades trata el asunto, sino también de piezas, porque en las fotografías de street style los vemos conjuntados, sí, con absolutamente cualquier prenda.

Cómo combinar los pantalones blancos de lino

A pesar de que están arrasando en looks monocolor, donde el blanco baña todas las prendas de pies a cabeza, estas aceptan cualquier otro color como acompañante. Para seguir la norma, conviene llevarlos con tank tops o camisetas palabra de honor, pero su versatilidad es tan amplia que las chicas clásicas lo están conjuntando con camisas metidas por dentro o con algunas semi abotonadas que dejan ver parte del torso. Muchas otras, más modernas y, sobre todo, de la generación Z, apuestan por llevarlos con cropped tops o incluso con camisetas manga corta con algún estampado rompedor en el pecho. ¿Y en los pies? Desde sandalias de tiras hasta zapatillas. ¡Todo es apto!

Eso sí, los complementos y accesorios que les añadas marcarán la diferencia. Para lograr un atuendo más posh o pijo, podríamos incorporar un capazo con unos pendientes dorados. Si no, tras analizar los estilismos que hemos visto en redes sociales y en las calles, los bolsos pequeños de asa corta con silueta luna o croissant son aliados perfectos para crear los looks más rompedores. Con estos últimos, también encajarían bien los pendientes dorados, pero en su versión más llamativa, o si no, una de las tendencias ‘Y2K’ que han vuelto con fuerza, unos aros plateados cuyo tamaño llegue, casi, hasta la barbilla. ¿Te atreves?