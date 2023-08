El look de invitada de Vicky Martín Berrocal con un 'slip dress' de flores y sandalias planas La diseñadora se ha ceñido al protocolo de la preboda de Luisa Bergel y ha lucido un favorecedor 'total look' blanco

Esta tarde tendrá lugar la boda entre Luisa Bergel, una de las mejores amigas de Tamara Falcó, y Cristian Flórez en Sotogrande, un esperado enlace en el que no solo veremos la reaparición en público de la marquesa de Griñón e Iñigo Onieva tras su luna de miel, sino que también estarán rodeados por otros rostros conocidos, como Fonsi Nieto, José Luis Martínez-Almeida o Vicky Martín Berrocal. Esta última es una de las invitadas más esperadas al enlace, ya que siempre arrasa, como no puede ser de otra manera, con sus perfectos looks en este tipo de citas. De hecho, anoche ya triunfó con su elección para la preboda, donde lució un elegante y sensual estilismo tan acertado como fácil de copiar.

VER GALERÍA

Una noche en blanco

Como hemos podido deducir por las pocas imágenes que se han publicado de esta fiesta previa al enlace, los novios quisieron -al igual que hicieron Edurne y David De Gea hace un par de meses- que todos los invitados llevaran ropa blanca al más puro estilo ibicenco, y así hicieron. En su caso, Vicky dejó a un lado sus adorados vestidos de volantes, plumas y capas en favor de un modelo más sencillo y muy apropiado para la ocasión.

- 12 'slip dresses' originales que enamoran a las invitadas más elegantes de verano y otoño

VER GALERÍA

La diseñadora eligió una prenda en clave lencera que bien podría lucir una novia minimalista en su boda. Se trata de un slip dress que recuerda a los emblemáticos vestidos de Jennifer Aniston en la alfombra roja, un modelo de tirante espagueti, escote pico, silueta fluida y larga cola (que a su llegada llevó recogida en la mano para poder andar con mayor facilidad). Está confeccionado en un tejido ligero decorado con sutiles motivos florales satinados.

- Los looks de experta con los que aprender a combinar el 'slip dress'

VER GALERÍA

Adiós a los tacones

En cuanto a los accesorios, ha apostado por la comodidad. Ha completado con un bolsito de mano blanco que incorpora una fina cadena para llevar a modo de bandolera y unas sencillas sandalias planas, un par con detalles plateados a juego con los pendientes de aro. Estas joyas se apreciaban a la perfección gracias al peinado efecto wet que ha lucido, el cual despejaba su rostro con raya al medio y un acabado muy pulido.