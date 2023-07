Los detalles del look de Vicky Martín Berrocal en la boda de Tamara: vestidazo con capa y un truco de maquillaje La diseñadora firma un impresionante estilismo en verde agua que ha combinado con accesorios españoles

Un día después de la boda entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, podemos confirmar que ha sido EL evento del año en Madrid. Aunque todos los detalles -y, sobre todo, el esperado vestido de la novia- los descubriremo este lunes 10 de julio en la exclusiva de la revista ¡HOLA!, ya hemos podido ver algunos de los looks de las invitadas, tanto de aquellas que salían del hotel Mandarín Oriental Ritz camino de El Rincón como de las que han querido compartirlo con sus seguidores. Este ha sido el caso de Vicky Martín Berrocal, que ha publicado unas preciosas fotas tomadas en las inconfundibles escaleras del hotel The Edition con su impresionante vestido verde agua.

VER GALERÍA

- El look flamenco de Vicky Martín Berrocal en la preboda de Tamara Falcó

"Pues aquí os dejo fotos de mi look ayer☺️☺️☺️ para la boda de mi amiga Tamara Falcó. Que no sabéis qué BODAAAAAA!!! 🤍🤍🤍🤍🤍", escribía Vicky junto a estas instantáneas tomadas por el fotógrafo Apolo Contreras. En las mencionadas escaleras, la diseñadora posaba con su creación para el enlace (que ha terminado bien entrada la madrugada): un diseño de su firma, Victoria, confeccionado en bambula verde con cuerpo drapeado, escote en 'V', corte a la cintura y unas mangas XL que creaban el efecto de una capa.

VER GALERÍA

"Tenía claro que quería un vestido en verde agua que se mezclase con el color del campo, no quería un tono fuerte", nos cuenta Vicky. Aunque habitualmente no viste con tejidos vaporosos, en esta ocasión, sí buscaba una tela que "fuese fresquita y no pesase". El resultado es una pieza elegantísima que la corona directamente como una de las asistentes mejor vestidas de la noche.

VER GALERÍA

El truco del maquillaje de ojos más sofisticado

El maquillaje ha corrido a cargo de Mateo Pérez, quien ha utilizado productos de Bobbi Brown. El profesional desvelaba un truco para conseguir esa mirada ahumada tan sofisticada: no ha utilizado una sola sombra sino que ha combinado "los marrones metalizados, bronces... todo, mezclado. No hay una sombra como tal", explicaba. Un eyeliner negro, polvos de sol sobre la piel luminosa y labios en nude con delineado intenso completaban este look que combinó con un moño pulido a la altura de la mirada, la posición exacta para que este peinado favorezca a todas las mujeres, sea cual sea la forma de su rostro.

VER GALERÍA

Accesorios 'made in Spain'

Para completar el elegantísimo estilismo, Vicky escogió dos accesorios españoles: un abanico verde aguamarina con paillettes doradas de Olivier Bernoux, un diseñador que fabrica en los talleres abaniqueros de Valencia, y pendientes, anillos y brazalete de la joyera Suarez, originaria de Bilbao. Si bien el clutch era de Yliana Yepez (marca con sede en Nueva York) y los zapatos de Aquazzura (firma del colombiano Edgardo Osorio), el look es fundamentalmente made in Spain. Así, Vicky Martín Berrocal reivindica la moda española en una ocasión tan especial y mediática como es la boda de Tamara Falcó.