El look 'after-party' de Tamara Falcó tras su boda: vestido de encaje blanco y sandalias planas La marquesa de Griñón ha llegado al hotel Ritz pasadas las 8 de la mañana tras la celebración de su enlace

¡Ya son marido y mujer! Después de meses de preparativos, especulaciones y expectación, Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' ayer, pasadas las siete de la tarde en el Palacio El Rincón. Tras la ceremonia y la cena, los novios y los invitados disfrutaron de una espectacular fiesta hasta altas horas de la mañana, de hecho, la marquesa y su recién estrenado marido han llegado sobre las 8 de la mañana al hotel Ritz, donde han pasado su primera noche -o,mejor dicho, día- como matrimonio. A falta de que se devele el secreto mejor guardado de toda boda, el vestido de la novia, que podrás descubrir en el número especial que ¡HOLA! pone a la venta mañana 10 de julio, hemos podido descubrir el look afer-party de Tamara, que también tenía inspiración nupcial

Muy sonriente, relajada y luciendo su joya más especial, su nueva alianza, Tamara se ha bajado del coche en la puerta del mismo hotel en el que hoy continuarán las celebraciones con un almuerzo en el que los novios podrán charlar tranquilamente con sus familiares y amigos y charlar acerca del enlace. Mientras que Iñigo ha llegado vestido de traje y corbata, su mujer se ha cambiado por comodidad y para evitar enseñar sus vestidos de boda, pero sí que ha querido apostar por un diseño de inspiración bridal.

Comodidad y estilazo

Concretamente, Tamara se ha decantado por un vestido de cuello a la caja, manga larga, silueta entallada y falda midi confeccionado en un tejido de guipur blanco muy versátil, puesto que nos parece ideal tanto para una novia más informal como para una noche especial o, incluso, un día de chiringuito. Todo depende con qué accesorios se combine. En su caso, ha llevado un bolso grande al hombro en tono rojo y unas sandalias planas famosas por su comodidad, el modelo más fino de la marca Birkenstock, que cuenta con una tira asimétrica en el empeine y hebilla única.

Su cuarto look blanco para un fin de semana de celebraciones

En cuanto al vestido, no ha trascendido aún la marca, pero no nos sorprendería que se tratara también de una creación de Wes Anderson para Carolina Herrera, al igual que los dos looks que llevó en la boda. De hecho, en las últimas colecciones del diseñador podemos encontrar modelos muy similares, también en encaje blanco y de corte idéntico.

En cuanto al look de belleza, ha recogido su melenita en una trenza despeinada, aunque no sabemos si se trata de un acabado buscado o que se ha deshecho debido a los bailes hasta tarde. Además, Tamara continuaba maquillada perfectamente con un estilo muy sofisticado pero natural.