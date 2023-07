Así comenzó la historia de amor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: una fiesta y un consejo que lo cambió todo

El amor ha vencido para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Atrás quedan ya los contratiempos y las adversidades a las que se han enfrentado, momentos convulsos que han supuesto un aprendizaje porque los han superado unidos, de la mano y guiados por la profunda fe que los une. La marquesa de Griñón y su pareja miran al futuro con enorme ilusión ya que el 8 de julio van a iniciar una nueva etapa como marido y mujer. Cuentan las horas para contraer matrimonio en el Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno), pero cuando se miran sigue existiendo en sus ojos la misma magia que el primer día que se vieron, cuando ninguno de ellos imaginaba que acudir al cumpleaños de una amiga en común cambiaría sus vidas para siempre.

-Iñigo Onieva hace una romántica promesa a Tamara Falcó a una semana de su boda

-Solo en ¡HOLA!, la boda más esperada y exclusiva del año: Entra como un invitado más en el ‘sí, quiero’ de Tamara e Íñigo

Para situarnos en el inicio de la relación de la aristócrata y el empresario tenemos que remontarnos a la época pre-covid, cuando acudieron a la fiesta campestre que Luisa Bergel (íntima de ambos) organizó para brindar por su nueva vuelta al sol. En aquel ambiente distendido, marcado por la diversión y las risas, no surgió el flechazo entre ellos, pero sí se abrió la puerta a un acercamiento que se fue intensificando con el paso del tiempo. De hecho, la anfitriona explica en el reality de La Marquesa (Netflix) que notó que había surgido la chispa porque Tamara, en plena cena, se fue a cambiar de ropa y volvió muy arreglada.

Onieva dio el primer paso, un gesto que a la aristócrata le gustó y permitió que se fueran conociendo más. La hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó no niega que inicialmente pensó que no tenían nada en común y eran polos opuestos ¡que acabaron atrayéndose! Las primeras citas, según ella misma relataba con humor a sus compañeros de El Hormiguero, quienes estarán con ella el día del enlace, no salieron bien. Sin embargo, hubo una conversación que lo cambió todo. Tamara estaba nerviosa porque tenía que ir a un evento con un niño enfermo terminal y le gustó el consejo que le dio Íñigo: "Me dijo, que no se te note nada. Estás ahí para que se lo pase bien".

-Tamara Falcó e Iñigo Onieva, en los días previos a su boda: un desmentido, clases de baile y las últimas pruebas

En septiembre de 2020 comenzaron oficialmente su relación y solo dos meses después la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de la pareja. Tamara quedó fascinada por la positividad y el dinamismo de Onieva, que fue un torrente de alegría para ella en su etapa más difícil, marcada por el fallecimiento de su padre en plena crisis sanitaria, la repentina pérdida de su cuñado Jaime Carvajal Hoyos en septiembre y la muerte de su tío Fernando Falcó en octubre. Desde entonces comenzaron a hacer cada vez más planes juntos, a disfrutar de aficiones comunes como la gastronomía y a dejar constancia del tiempo que compartían a través de sus perfiles públicos. Llegaron también las presentaciones familiares, los viajes y la convivencia.

-Tamara e Íñigo: todos los detalles de su emotiva petición de mano

Justo al cumplirse dos años del inicio de su noviazgo, Tamara e Íñigo se comprometieron. Escasas horas después de anunciar este importante paso, la pareja rompió. Tras un impasse de tres meses en los que el empresario no ocultó su deseo de recuperar a la aristócrata, la magia de la Navidad hizo posible su reconciliación, y con ella llegaron nuevamente los planes de boda.

Hubo una nueva pedida de mano mientras conocían el Polo Norte, donde Onieva le entregó un anillo, y a su vuelta comenzaron a idear su boda soñada. Ahora, seis meses después, todos esos preparativos están a punto de materializarse en tres días de celebraciones, emociones a flor de piel, sorpresas y homenajes. Su boda es el acontecimiento más esperado de la temporada y supone el punto de partida a un nuevo capítulo en el que tienen claro que seguirán "bailando toda la vida".

Más de 400 invitados serán testigos de este día tan importante para Tamara e Íñigo; que también podrán vivir los lectores de ¡HOLA! Entra, como un invitado más, en el enlace del año. Descubre todos los detalles, siente la emoción, vibra con las sorpresas e inspírate con los looks más elegantes que marcarán tendencia. Y es que solo en nuestra revista encontrarás, en exclusiva, todos los detalles y secretos en una edición única y especial que saldrá a la venta el próximo lunes 10 de julio. A partir de este día podrás encontrar en tu quiosco más cercano este número único, que también estará disponible en versión online sólo para los suscriptores de ¡HOLA!+ Si todavía no eres suscriptor de nuestra revista, te invitamos a descubrir el plan que mejor se adapta a ti; y, si lo prefieres, también tienes la opción de recibir tu revista ¡HOLA! en versión impresa en tu domicilio.