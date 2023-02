Tamara Falcó muestra su nuevo anillo de compromiso y da más detalles de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha mostrado por primera vez su nuevo anillo de compromiso, una joya muy similar y de la misma firma, Repossi, que la primera que Íñigo le entregó en septiembre del pasado año, cuando ambos anunciaron que pasarían por el altar para sellar su amor. Lo ha hecho durante su tertulia en El Hormiguero mirando a cámara y con una enorme sonrisa que evidencia el gran momento que vive junto a su futuro marido. "Me acuesto pensando en la boda, me despierto pensando en la boda y la verdad es que Íñigo también, él está muy involucrado. El mundo boda es todo un mundo", ha reconocido.

Ante la atenta mirada de los colaboradores, la marquesa de Griñón, de 41 años, ha hablado de su visita al taller de Sophie et Voilà, cuya sede está en Bilbao, y donde estuvo ayer acompañada de su inseparable Juan Avellaneda. Pese a que era consciente de que esa prueba inicial de vestido no era del todo sencilla, ha asegurado que salió mucho mejor de lo que esperaba porque el traje que llevará el próximo 8 de julio en su paso por el altar "no es un vestido que todo el mundo vaya a entender". Se tratará, como ha apuntado, de un vestido diferente y original a partes iguales, de igual manera que su anillo, pero que a ella le encanta.

Aunque, con mucho sentido del humor, ha contado que su madre y su hermana Ana Boyer "no lo han entendido", ella está absolutamente encantada con el diseño. "Yo vi la inspiración de ese vestido en un momento dado y le dije -a Ana Boyer-, 'Ana, te tienes que casar con este', y Ana dijo 'yo no me caso con eso'", ha confesado.

