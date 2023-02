Inmersos en los preparativos de boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran en Bilbao el cumpleaños de Carolina Molas Después de disfrutar de una comida con su prometido y su suegra, la marquesa de Griñón ha visitado el atelier de Sophie et Voilà

El 54 cumpleaños de Carolina Molas continúa celebrándose. Si ayer soplaba las velas en el restaurante madrileño Zalacaín en compañía de su familia y al ritmo del cumpleaños feliz entonado por sus hijos, hoy ha hecho lo propio junto a Íñigo y Tamara Falcó en Azurmendi, el restaurante que el reputado chef Eneko Atxa tiene a las afueras de Bilbao, que cuenta con tres estrellas Michelín y está ubicado en un envidiable entorno natural. Tras esta agradable jornada gastronómica, la diseñadora y colaboradora de El Hormiguero ha tenido una cita muy especial con la que ha evidenciado los avances en el enlace con el ingeniero.

Los futuros novios han ido con Carolina al "lugar donde nuestra cultura, costumbres y manera de hacer caminan juntos hacia el futuro", tal y como reza la descripción del local del cocinero español, un lugar "donde sentir la tradición y la vanguardia; la esencia, la intensidad y el sabor de su cocina". Con grandes sonrisas en sus rostros, los tres se han dejado ver saboreando un buen vino y en lo que parece ser la sobremesa de un mediodía memorable.

Tras darse otra oportunidad y escribir un nuevo capítulo en su historia de amor, la marquesa de Griñón e Íñigo continúan con los preparativos de su boda. Prueba de ello es que, tras disfrutar de la comida en el mencionado restaurante, considerado el más sostenible del mundo según The World’s 50 Best Restaurants 2018 y donde los tres se han fotografiado con Eneko, Tamara se ha desplazado al taller de Sophie et Voilà, cuya sede está en Bilbao. Lo ha hecho acompañada por su inseparable Juan Avellaneda y, aunque los detalles del diseño que lucirá permanecerán en el más absoluto de los secretos hasta el 8 de julio, ya sabemos que vestirá una joya de esta firma española. También sabemos que la ceremonia religiosa tendrá lugar en la capilla de El Rincón. "Toda la celebración será allí, un lugar tan emblemático para mi padre", adelantó Tamara en ¡HOLA!.

Esta celebración se ha producido días después de la gran reaparición de Tamara e Íñigo en un evento público como prometidos, con beso incluido, en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid; también después de verles juntos en el cumpleaños de Isabel Preysler. "Todo muy bien. Gracias", dijo la marquesa de Griñón tras soplar las velas con su madre el pasado fin de semana.

Según confesó Isabel, toda la familia está contenta por el enlace de Tamara e Íñigo. "Ella es muy feliz y eso es lo importante", manifestó unas horas antes de su cumpleaños, durante su visita al Teatro Real de Madrid. Unas palabras cargadas de elegancia con las que daba por zanjados los rumores de posibles desavenencias personales con el empresario. Además Tamara aseguró en ¡HOLA! que la relación de Íñigo con su madre está "bien". "Ella respeta siempre nuestras decisiones. Evidentemente, le pilló por sorpresa que yo cambiara de opinión", reconoció.