La 'teoría del zapato equivocado' o cómo escoger un calzado inesperado es el mayor acierto

Cuando se trata de elevar un conjunto, el calzado - al igual que los bolsos- se posiciona como uno de los mejores aliados para alcanzar el propósito. Los zapatos pueden llevar un look a lo más alto o, en su defecto, son capaces también de arruinarlo por completo. Precisamente por esto, pensar bien en cuáles vamos a calzar se antoja como una de las acciones más meditadas de nuestros días, pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que ahora la acción se realiza al revés de cómo siempre has pensado que se hacía? Presta atención un momento, porque ahora para acertar con tu look ya no se trata de escoger el par que pienses que mejor pega con tu estilismo, sino, según TikTok, la moda ahora es elegir el que jamás conjuntarías con tu atuendo. Sí, como lo estás leyendo.

Puede que no te hayas dado cuenta, pero en realidad este truco fashionista lleva muchos años instalado en los looks que más aplaudimos del street-style. Si repasamos el estilo de las chicas que más nos inspiran en moda, como podría ser por ejemplo Blanca Miró, nos damos cuenta de que el calzado ya no se combina a la par que la ropa que lucimos, sino más bien podría parecer perfectamente producto del azar (aunque no lo sea). Y el resultado, eso sí, tiende a ser siempre un éxito.

Una de las enésimas teorías de moda que circulan por TikTok así lo sentencian. De hecho, no fue cualquier usuario el responsable de incitarnos a seguir esta pauta, sino que fue una estilista la encargada de hacer sonar la alarma. Hablamos de Allison Bornstein, la chica que, en uno de los vídeos que ha publicado en la red social, ha hecho viral la ‘wrong shoe theory’ ('teoría del zapato equivocado'). Y no parece una tontería, pues Allison Bornstein es toda una experta en la industria textil, y está a punto de publicar su primer libro de recomendaciones de moda, Wear it Well (significa “Vístalo bien” en español).

“Escoger el zapato equivocado puede dar personalidad, interés y estilo tu look”, dice ella en una de las publicaciones en las que charla sobre esta tendencia. Según esta consultora de moda, su consejo consiste en evitar que un conjunto parezca demasiado obvio, por lo que dar un twist y cambiar el calzado que llevarías normalmente con una pieza o varias en cuestión podría ser todo un acierto. Es decir, si un pantalón sastre cuenta con una personalidad working girl y seria, añadirle unas chanclas podría ser una opción ideal para dar un giro distintivo, inesperado y estiloso al mismo tiempo. Entre los muchos ejemplos que menciona Allison Bornstein, encontramos también la unión de los zapatos de estilo Mary-Jane con las faldas y los vestidos largos, que hasta ahora han estado siempre vinculados a siluetas mini.

El consejo de la experta ha sido avalado de inmediato por los usuarios de TikTok que han convertido el hashtag #wrongshoetheory en uno de los de mayor éxito del momento. Suma ya más de 32 mil visualizaciones en la red social, y un sinfín de vídeos de perfiles que ponen a prueba la lección. ¿El resultado? Casi siempre un éxito.

Cómo unirse a la teoría del zapato equivocado

Si estás pensando en poner en práctica la teoría del zapato equivocado no hay muchos pasos a seguir que debas cumplir. Es fácil: selecciona primero las prendas que desees ponerte. Después, escoge en tu zapatero el par que nunca antes habrías imaginado llevar con esa ropa teniendo en cuenta, eso sí, que debe ser uno que te favorezca, Es decir, si crees que te hace parecer más bajita y no quieres o todo lo contrario, no hace falta que te arriesgues tanto. Escoge un par con el que te sientas bien, pero que, si es posible, difiera lo más posible del estilo de las prendas, como pueden ser unas zapatillas Converse con una falda larga con volantes vaporosa y una camiseta básica, o un mini vestido de tubo con unas zapatillas de bota alta. Es cuestión de ir probando.

El hecho de salir de nuestra zona de confort puede resultar complejo al principio, pero tomando como referencia a algunas celebrities que nos inspiran en estilo es mucho más fácil. Hailey Bieber es una de las chicas que siempre rompe códigos y no duda en combinar unos baggy pants y cualquier tipología de pantalón ancho, con mocasines super planos. También es frecuente verle lucir ahora cangrejeras con bermudas o pantalones super minis con bailarinas destalonadas.