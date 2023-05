¿Qué tenemos que tener en cuenta para que un zapato sea cómodo? Los expertos responden

"Si ese par de zapatos que tienes en el armario te hace sonreír, vale más de lo que cuesta" decía el personaje de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, y no podemos estar más de acuerdo. El calzado puede transformar cualquier look, aportarle un toque totalmente diferente y hacernos sentir poderosas, pero también es capaz de estropearnos el día (o la noche) si no estamos cómodas con él. ¿Cuántas veces has visto en una boda a alguna mujer sentada porque no puede más con el dolor de pies? Seguro que infinitas, y es probable que alguna de ellas hayas sido tú misma. Por eso, recurrimos a los profesionales y preguntamos a tres marcas artesanales españolas para que nos expliquen en qué tenemos que fijarnos a la hora de escoger calzado para sumarnos a las últimas tendencias sin renunciar al confort.

VER GALERÍA

La importancia de invertir en un buen calzado

Para conseguir que un zapato resulte cómodo, es fundamental que sea de calidad, una palabra que a veces asociamos a precios elevados, pero no tiene por qué ser así. Lo que sí está claro es que es un zapato muy barato es difícil que cumpla las condiciones adecuadas para ser saludable a nuestro pie. "Una horma mal escogida y poco estudiada puede hacer que aparezcan problemas como los temidos juanetes o la deformación de nuestra pisada. Al final un zapato pasa por más de 50 manos desde que se plasma el diseño en un papel en blanco hasta que llega a nuestras casas, cada proceso debe ser revisado, probado y estudiado al más mínimo detalle. Solo así se consigue un zapato de calidad" explican desde miMaO.

Invertir en una marca buena y made in Spain garantiza una mayor durabilidad, lo que, a la larga, acaba siendo una compra más inteligente. "En un sector donde cada vez hay más productos de usar y tirar, nosotros apostamos por un producto de calidad, un diseño duradero, un zapato que te acompañe durante muchos pasos" añaden. Además, como nos cuentan desde Unisa, este tipo de firmas también atraen a un público que valora el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, algo muy importante para su empresa.

- El calzado plano más cómodo y estiloso para entretiempo es 'made in Spain'

VER GALERÍA

Poner en valor el 'made in Spain'

No hay duda de que nuestro país es un auténtico referente en el sector del calzado a nivel mundial. El prestigio de la artesanía española, los materiales de alta calidad y el mimo que las firmas ponen a la hora de fabricar conquista a millones de personas en todo el planeta, que se enamoran por completo de nuestros productos. "La tradición nos precede, y es que zonas como Elche son reconocidas internacionalmente por la fabricación de zapatos. Es una gran alegría ver como se mantienen oficios con cientos de años de historia y que se han combinado a la perfección el uso de últimas tecnologías con las tradiciones artesanas de siempre" explican desde miMaO "el sello 'made in Spain' tenía que estar presente en todos nuestros zapatos, y no solo porque sea sinónimo de calidad, sino porque para nosotros que nuestro equipo sea local es un seguro de condiciones y seguridad óptimas en el puesto de cada uno de los trabajadores".

Pero, ¿afecta realmente el proceso de fabricación a la comodidad del zapato? En Gaimo afirman que sí: "en el proceso artesanal la manos son las protagonistas, manipulan los materiales y elaboran los zapatos mucho mejor. Además, en este tipo de elaboraciones se puede prestar más atención a los detalles y estás totalmente encima del proceso de producción para que todo sea perfecto".

VER GALERÍA

¿Qué influye en la comodidad de un zapato?

Al preguntar por los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir calzado para garantizar su comodidad, coinciden en que uno de los más importantes es el material. "deben ser lo más naturales y orgánicos posibles, para garantizar que sean suaves y adaptables al pie" -explican desde Gaimo- "tanto para el corte como para el forro y plantillas, las pieles y tejidos deben ser de primera calidad, muy suaves y lo más naturales posibles para que transpiren y se adapten muy bien al pie. Además, la suela tiene que ser lo más flexible posible y hay que realizar un proceso de fabricación bien estudiado para cada modelo.

Sin embargo, afirman que no es el único que influye, ya que "la base que una buena horma, con un ancho perfecto garantiza un porcentaje muy alto de un buen calce". Desde Unisa coinciden "el zapato debe tener una forma que se adapte a la forma del pie. Materiales de calidad que sean suaves y transpirables, que le proporcionen la temperatura correcta al pie. Además de avances tecnológicos aplicados a los materiales o piezas del zapato que ayuden a la absorción del impacto al caminar y amortigüen la pisada. Es necesario también escoger el tamaño correcto del calzado, donde nuestro pie esté cómodo sin sufrir por tener el pie estrecho o demasiado holgado.

Si nos centramos en los zapatos de fiesta, como sandalias o stilettos, en miMaO explican que "la piel siempre es acierto seguro". El confort de este tipo de diseños "depende de diferentes factores técnicos, por ejemplo, que incorpore una plataforma, que resta inclinación al pie y hace que resulte mucho más cómodo. O que cuenten con diferentes tecnologías del confort, en miMaO por ejemplo nuestras sandalias incluyen la plantilla almohadillada, así como la gota de ultra confort gel situada en la zona del metatarso que aporta una sensación de pies descansados". Además, añaden que también afectan circunstancias externas, como el escenario del evento, que "definirá sobre todo el diseño del tacón, por ejemplo, en un entorno donde se va a pisar césped, nunca conviene llevar un tacón fino de aguja".

- Los 14 trucos infalibles de las 'royals' para aguantar todo el día en tacones

VER GALERÍA

Las claves para comprar calzado online

A pesar de lo interiorizado que tenemos hoy en día el hecho de comprar por internet, parece que el calzado es lo que más nos cuesta, porque muchas veces preferimos comprobar la comodidad en persona, algo que reafirman desde miMaO : "quizás sea uno de los productos en los que más se duda a la hora de comprarlo por internet, y es que ¡cada pie es un mundo!" explican. Por eso, para ellos es fundamental aportar al cliente facilidades para cambiar y devolver. "Hay que asegurarse que donde compremos nos ofrezca la posibilidad de gestionar un cambio sin ningún coste y así, en caso de no acertar con la talla desde un principio, nos resulte más cómodo".

Sin embargo, desde Unisa añaden que cada vez más personas pierden ese miedo. Explican que existen varios factores a tener en cuenta para acertar comprando online, como el hecho de que la gente ya conozca la marca, tenga confianza en ella y sepa que no va a fallar. "Comprar zapatos de marcas y modelos que ya conozca: si ya has usado un modelo de zapato específico en el pasado, es más probable que sepas cómo quedan y cómo se ajusta, lo que puede ayudar a tomar una decisión más informada al comprar en línea".

Desde Gaimo nos cuentan que, en su caso, la clave es ofrecer una información lo más detallada de cada modelo para ayudar a que el cliente tome la decisión de manera más sencilla: "Lo más importante es mirar bien todos los datos sobre ese modelo, su descripción para asegurarnos que es el tipo de tejido o piel que buscamos, la altura, tallas, recomendaciones del fabricante etc.". Además, tratan de compartir muchas fotografías diferentes para que sea sencillo hacerse una idea de cómo queda el zapato puesto.

VER GALERÍA

Adaptarse a las tendencias

Las tres marcas coinciden en que la comodidad no está reñida con la tendencia "es uno de los retos más importantes que tiene toda empresa que se dedica a la moda. Hay que estudiar la forma de que ambas sean compatibles" confiesan desde Gaimo.

En cuanto a los modelos que más fuerte van a pisar este verano, desde miMaO explican que, como calzado plano, los mocasines son los reyes. Si hablamos de tendencias más concretas "los metalizados van a arrasar, siempre se han asociado estos colores a fiesta y eventos, pero esta vez se van a combinar con los looks del día a día, aportando un punto de impacto a los outfits más urbanos. La joyería en zapatos será también muy buscada, salones con un broche de pedrería y sandalias con tiras de strass...".

Desde Unisa coinciden: "los zapatos de invitada más demandados suelen ser sandalias de tacón metalizadas y los clásicos slingbacks", diseños que este año se reinventan con detalles como punteras cuadradas, tonos vibrantes y tacón bloque para adaptarse a las tendencias.