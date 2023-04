Las llamativas tendencias que triunfarán este verano, según Teresa Bass

El cambio de armario viene siempre con unos deseos de renovar nuestros looks e incorporar las nuevas supertendencias de la temporada al vestidor, pero no todos los diseños que son una sensación este verano lo serán el próximo año, así que debemos estar atentas cual experta en moda. Por suerte, la influencer Teresa Bass, que cuenta con más de 380.000 seguidores en redes sociales, nos ha hecho gran parte de la tarea con su selección de las prendas clave para disfrutar de las vacaciones con estilazo. El resultado es una colección de looks 'dopamina' de lo más versátiles.

Los favoritos de Teresa Bass para este verano

La andaluza protagoniza Lefties Now Collection Spring-Summer’23 Worn By Teresa Bass, una línea repleta de optimismo y clarísima inspiración mediterránea, en la que los volantes, el estampado de lunares y los sombreros de mimbre cumplen un papel esencial. Estos guiños a la tradición española son representativos de la moda estival alrededor del mundo, así que no podían faltar en esta selección de básicos de la firma española en su nueva alianza con Teresa. Y la elección de colores, del rojo al verde, tampoco es casual. ¿No te hace pensar en la Feria de Abril?

Inspiración flamenca y mediterránea

Estos vestidos satinados se distancian del escote picado de los años noventa en favor del corte halter, que se sujeta al cuello para estilizar al máximo el pecho, centrando la atención en los apliques de flores tridimensionales que están conquistando a las invitadas más rompedoras. Ya lo vaticinaban las pasarelas de la temporada Primavera/Verano 2023, el pasado mes de septiembre, pero ahora es que invaden los posados de las chicas de moda.

El objetivo era fusionar esos iconos de la época más desenfadada del año con siluetas que resultasen eternas y fáciles de combinar con otras prendas una vez llegase el entretiempo, como los clásicos chalecos de traje, las bermudas de pinzas o los vestidos midi. Estos últimos se ciñen perfectamente al cuerpo sin ajustarse del todo, creando un efecto ultrafavorecedor de 'reloj de arena'.

Los accesorios 'dopamina' que rematan cualquier look

Llegados los días de sol interminable, las gafas polarizadas se convierten en un imprescindible del armario para proteger los ojos, pero son también un aliado de estilo primordial. Estas vacaciones, serán otro foco más de atención en nuestros estilismos con sus monturas gruesas de acetato en colores vibrantes, como el naranja, el azul o el verde.

Lo mismo ocurre con nuestras sandalias, bolsos y cinturones, que se tiñen de tonalidades ácidas o metalizadas para llenar de alegría cada uno de los días de verano.

