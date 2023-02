Hablamos con Duyos de su debut en la moda flamenca con una exclusiva colección para primavera

Suma y sigue. La pasarela We Love Flamenco, referente internacional de la moda flamenca que está dirigida por la modelo y actriz Laura Sánchez, celebra su XI edición en el icónico Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Un certamen del que ya tuvimos un adelanto el pasado mes de octubre de 2022. Sin embargo, ha sido del 14 al 20 de enero cuando hemos conocido todas las colecciones al completo y todas las tendencias que imperarán, por ejemplo, en la próxima Feria de Abril. De entre este abanico de propuestas, recuperamos una colaboración exclusiva, la de El Ajolí x Juan Duyos, con unas imágenes que solo podrás ver en ¡HOLA! tras su paso por la pasarela.

El Ajolí x Juan Duyos para la próxima primavera y con ocho mujeres de bandera

Esta ha sido una presentación viral en la que se fusionó la maestría del diseñador madrileño Juan Duyos con la firma onubense de El Ajolí, tras la que se encuentran como directoras creativas las hijas de Pepe Jiménez, Susana y Begoña. Este fue el fundador de este sello con más de 40 años de éxitos, entre los que destaca haber llevado la moda flamenca hasta la pasarela madrileña de Cibeles en 1989. Junto a ellos, en este desfile y posado fotográfico para ¡HOLA! en los jardines del Hotel Alfonso XIII, encontramos a ocho mujeres muy diferentes entre sí y de diferentes ámbitos profesionales: las modelos Judit Mascó, Lorena Durán y Teresa Baca, la artista Cristina Ybarra, la bailarina Gloria Morales y las emprendedoras Margarita Ruyra y Blanca Zurita.

El Ajolí x Juan Duyos está destinada a vestir la primavera de 2023. Unas creaciones que forman parte de Inspiraciones, la nueva colección de El Ajolí - Pepé Jiménez. "Inspiraciones viene a mostrarnos un mundo en la flamenca de siempre, donde el color cobra fuerza y hay diversidad de formas y tejidos”, precisa la directora creativa Susana Jiménez.

Hablamos con Juan Duyos

Por su parte, el madrileño Duyos ha querido compartir con ¡HOLA! su visión de esta experiencia única. Tampoco se ha expresado sobre el mágico momento que ha sido reunir a mujeres tan diferentes sobre la pasarela, así como en este reportaje fotográfico.

La colección cápsula de ocho diseños junto a El Ajolí ¿cómo se podría definir de forma global?

Esta primera colección cápsula de vestidos flamencos de Duyos en colaboración con El Ajolí responde al leitmotiv de la marca: con un ojo en el pasado y otro en el futuro, indagamos en siluetas que trasladan el universo moda al mundo flamenco, con especial acento en las combinaciones de tejidos inusuales y mezcla de colores en cada look que tanto identifican a Duyos.

De forma individual, ¿qué tiene cada diseño que le diferencia?

Hemos trabajado en siluetas más entalladas en algunos casos, con volantes muy pronunciados en bajos y asimetría, como el modelo magenta; o con volumen en las mangas, como el de algodón blanco bordado. El diseño que combina varios tejidos en amarillos juega con unas caderas entalladas y drapeadas para luego enseñar hombros y dejar fluir una manga farol, recuperando un poco la costura de los años ochenta, al igual que la combinación de falda de flecos cereza con un cuerpo con volantes marcados en los hombros.

Otras siluetas son más de romería, con faldas despegadas con grandes volantes lánguidos en el bajo y cuerpo combinado cruzado con lazada en la espalda como el rojizo de lunares y flores; con falda de volantes desde la cintura en combinación de lunares y flores y cuerpo pegado como una camiseta; dejando caer el volante hasta la cadera en un juego tricolor en rosas engamados; o con volantes plisados degradé desde la cadera y dejando los hombros al aire como el de lunares amarillos. Hay una intención de enseñar ciertas zonas del cuerpo, como hombros con escotes o con cut outs estratégicos y de marcar la figura con equilibrio.

Y ¿qué tiene la colección que la hace muy El Ajolí y qué tiene que la hace muy Duyos?

Ambas marcas compartimos una atención clara a los tejidos, a la mezcla de distintos estampados y de coloridos inusuales. Es evidente su buen hacer trasladando nuestros bocetos a la realidad con los volúmenes y volantes maravillosos y nuestra intención de hacer un poco más moda los vestidos flamencos.

¿Para qué temporada se destina esta colección?

Para este 2023, repleto de ferias, fiestas y ocasiones para lucirlos y disfrutarlos.

¿Cómo ha sido lanzarse a la creación de moda flamenca? ¿Qué idea previa tenías antes de afrontar esta colaboración?

Hemos escuchado mucho a El Ajolí respecto a cómo se viven las ferias y cómo se usan los vestidos puesto que no tiene a priori nada que ver con lo que hacemos, pero al final se trata de hacer vestidos ¡maravillosos y bellos!

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al hacer moda flamenca y no prët-à-porter?

La silueta más cerca del cuerpo femenino, ya que a mí me gusta jugar normalmente con más volumen, pero creo que es una buena conjugación.

¿Cuál sería la tendencia más destacada de esta colección cápsula?

La mezcla de estampados y colores y las siluetas que desnudan sutilmente el cuerpo… una espalda, unos hombros.

¿Qué hizo que El Ajolí quisiera llevar a cabo esta colección justo contigo?

Creo que la sintonía fue mutua, pues sus colecciones respiran parecido a las mías y son una empresa familiar con muy buen rollo que hicieron que enseguida encajáramos.

Respecto a las mujeres que participaron en el desfile, ¿cómo definirías el cásting elegido en tus propias palabras?

Mujeres cercanas y reales y estupendísimas felices de participar en esta aventura…¡disfrutonas! Además, cada una representa un tipo de mujer y de belleza, estoy muy contento con el resultado.

La opinión de las modelos tras el desfile

Y si Juan Duyos estaba encantado con este trabajo, lo mismo ocurría entre estas mujeres que tuvieron el privilegio de vestir sus creaciones en colaboración con El Ajolí. “¡Ha sido una experiencia única! Nunca me hubiera imaginado desfilando de gitana en la pasarela We Love Flamenco. Un reto propuesto por Juan Duyos y Laura Sánchez, a los que estoy muy agradecida. Senti sensaciones maravillosas al desfilar con un vestido tan favorecedor y mágico que me hizo sentir poderosa y diva por un día”, nos precisa Judit Mascó.

Por su parte, la modelo Teresa Baca también nos desvela sus impresiones con respecto a esta experiencia: “Me hizo mucha ilusión hacerlo en mi tierra, Sevilla, con mi querido Juan Duyos, con el que tantos buenos momentos he vivido desfilando en Cibeles. Se me queda otro recuerdo maravilloso que guardo con amigas y compañeras en el corazón”.

Créditos:

Juan Duyos x @elajoli en @pasarela_weloveflamenco de @goeventosycomunicacion

Modelos: Judit Mascó, Marta Hazas, Cristina Ybarra, Lorena Durán, Gloria Morales, Margarita Ruyra, Teresa Baca y Blancab Zurita.

Fotógrafa: Silvia Sánchez @silviasanchezfotografias

Maquillaje: Lancôme @beautyexpertlancome

Peluquería: Víctor del Valle para L'Oreal Professionel @victordelvalle_ para @lorealpro_educacion_es