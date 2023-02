El momentazo de Judit Mascó en Sevilla: 'Nunca me hubiera imaginado desfilando de flamenca' La modelo catalana ha sido una de las protagonistas de la jornada inaugural de la pasarela We Love Flamenco, organizada por Laura Sánchez

La semana de la moda flamenca, We Love Flamenco, celebra su XI edición en Sevilla. En concreto, será el hotel Alfonso XIII de la ciudad sevillana ha acogido los desfiles de esta cita, pases entre los que estará la elección del mejor diseñador nóvel. Sin embargo, hasta este momento que tendrá lugar mañana martes 17 a las cinco de la tarde, hemos vivido grandes momentazos en esta pasarela sevillana, que organiza la modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez. Uno de estos hits ha sido ver de nuevo sobre la pasarela a una de nuestras estrellas de los años noventa, la supermodelo catalana Judit Mascó.

VER GALERÍA

-La pasarela sevillana adelanta las tendencias en moda flamenca que triunfarán en las próximas ferias

El momentazo de Judit Mascó

A sus 53 años, Judit Mascó se encuentra alejada profesionalmente de las pasarelas. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que puntualmente participe en algún desfile, demostrando que siempre será una de las estrellas españolas de la moda. De hecho, respecto a este trabajo, la barcelonesa ha querido compartir sus impresiones de este momento puntual con todos sus seguidores en Instagram.

VER GALERÍA

“💃🏽Todo tiene una historia💃🏽😅Mi amiga Laura Sánchez con su pasarela We Love Flamenco y mi querido diseñador Juan Duyos me liaron de lo lindo😅😂🤷🏼‍♀️ proponiéndome un nuevo reto💪🏾 ¡¡¡Desfilar en Sevilla en el hotel Alfonso XIII de flamenca💃🏽!!! Oye🙋🏼‍♀️ y no sabéis lo bien que lo he pasado y que experiencia más bonita🙌🏽 con mis compañeras de desfile, la colección cápsula de Juan Duyos, mujeres de todas las edades y profesiones, maravillosas todas ellas💓 Nos han cuidado de maravilla y hasta un poquito de tiempo hemos tenido para turistear por la preciosa Sevilla. GRACIAS Laura y Juan por la experiencia 🙏🏽Nunca me hubiera imaginado desfilando de flamenca💃🏽💃🏽💃🏽”, ha precisado Judit Mascó.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En concreto, Judit Mascó ha desfilado para mostrar las creaciones de la firma El Ajolí- Pepe Jiménez en colaboración con Juan Duyos, que han sido bautizadas bajo el nombre de Inspiraciones. “Ver este El Ajolí x Juan Duyos y en el cuerpo de estas mujeres punteras y empoderadas será todo un regalo para los sentidos. Muchas de ellas son amigas y compañeras, de otras me considero una auténtica fan. Y, la verdad, es que es un verdadero orgullo verlas pisando nuestra pasarela”, preció Laura Sánchez antes del desfile. Y es que Judit Mascó no estuvo sola. Al igual que ella, también se subieron a la pasarela estrellas como la actriz Marta Hazas o la supermodelo española Lorena Durán.