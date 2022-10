Sopla velas este 12 de octubre Los 53 años de Judit Mascó: la vida familiar, el trabajo y los 'hobbies' de la española más codiciada de las pasarelas Así es el día a día de la supermodelo española por la que no pasa el tiempo

Se presenta en su perfil social como "mamá de 4", y seguramente María, Paula, Romita y Clara, las encantadoras hijas de Judit Mascó, estén junto a ella hoy apagando las velas de su tarta. Tampoco faltará Eduardo Vicente, su marido, con el que contrajo matrimonio hace casi 30 años. Resulta emocionante ver cómo la gran supermodelo española de los años 90 no ha separado los pies del suelo ni un solo instante: se casó con el amigo de su hermano, al que conoció de adolescente, y junto a él formó la preciosa familia que la rodea. En la memoria colectiva tenemos a aquella modelo cuya carrera arrancó a comienzos de la década de los noventa y que llegó a lo más alto, pero ¿cómo vive hoy Judit?

Nunca se ha desvinculado de la moda

Aunque ha hecho incursiones en el cine, la vida profesional de Judit giraba y sigue girando alrededor de la moda. Y es que el tiempo parece haberse detenido para ella. Eso sí, aunque ocasionalmente la vemos participar en algún desfile, sus vínculos con la profesión están más centrados en campañas publicitarias o presentaciones de eventos, que combina con su faceta más solidaria. Sin embargo, verla caminar por la pasarela sigue siendo un espectáculo: al igual que otras compañeras de entonces, como Kate Moss o Helena Christensen, cuando aparece en una demuestra que lo lleva en el ADN.

Amante del yoga y de la estética oriental

Pero si el tiempo no pasa por Judit es, en gran parte, porque se cuida mucho. Practica varios deportes, como la natación o el pilates y es una verdadera maestra del yoga. No es infrecuente ver entre sus post a la modelo adoptando posturas casi imposibles. Esa flexibilidad es producto de su constancia, algo de lo que presume, ¡y con razón! Quizá el yoga le aporta también la paz espiritual que desprende, pues Judit es una de esas personas que transmiten felicidad permanentemente. De Oriente no solo elige sus disciplinas físicas: también le gusta la técnica del kokedama, un arte floral japonés que consiste en crear entornos con plantas sin macetas y que, dicen, es muy desestresante.

Fiel a su estilista

Judit es de afectos sólidos: si junto a Eduardo ha formado la familia perfecta y se casó hasta dos veces con él (renovaron, medio en broma, los votos en 2013), la relación con su estilista es casi igual de longeva. Fernando Torrent es quien cuida de su cabello desde que comenzó como modelo, y siguen siendo inseparables. De hecho, a principios de octubre pasó por su atelier para acortar su melena, que siempre está impecable.

Una cocinillas que podría concursar en un ‘talent’

Como la persona familiar que es, a la modelo le encanta comer bien y cocinar para los suyos. ¡Y también que la agasajen en restaurantes espectaculares! Disfruta de la cocina sana y equilibrada, desde un pescado a un buen plato de pasta. Y entre fogones se la ve muy a gusto: en una entrevista reconocía que le gusta ponerse el delantal y que no vería descabellado participar en un programa tipo MasterChef Celebrity, por donde han pasado ya compañeras de profesión como Estefanía Luyk o Laura Sánchez. ¡Ojalá la seleccionen para la próxima edición!

