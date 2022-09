Adriana Lima ha sido mamá de nuevo (y ha desvelado el curioso nombre de su hijo)

Durante su embarazo, Adriana Lima ha dejado looks para el recuerdo. La modelo desfiló embarazada la pasada primavera de la mano de Alexander Wang y solo un mes después se paseó por la alfombra roja de Cannes con un look de alto impacto con el que desvelaba su avanzado estado de gestación. Desde entonces, había desaparecido de la esfera pública y de las redes sociales, posiblemente para disfrutar de la recta final en familia de la manera más íntima. Ahora, ha regresado por todo lo alto con la mejor noticia posible: ¡ya ha sido mamá! La supermodelo forma parte ahora de una familia numerosa ya que antes del pequeño Cyan (así se llama el bebé), Adriana tuvo a Valentina de 12 años y a Sienna, de 9 años.

"Cyan es el color entre verde y azul del espectro visible de luz. Cyan es el color del agua en Bora Bora y Maldivas, lugares en nuestra lista familiar. Cyan es ahora nuestro color favorito.... el color de los ojos de nuestro bebé. Bienvenido a nuestro mundo Cyan Lima Lemmers". Este mensaje, acompañado de un primer plano del ojo de su hijo, ha sido la carta de presentación del nuevo miembro de la familia Lima Lemmers. Junto a estas palabras ha añadido un detalle clave, la fecha de nacimiento de Cyan, que llegó al mundo el pasado 29 de agosto. El exángel de Victoria's Secret cumplió 41 años el pasado junio y sigue siendo una de las modelos más influyentes de la industria. Centrada ahora en su faceta de madre, ha formado una bonita familia numerosa. Con su anterior pareja, el exjugador de baloncesto Marko Jaric estuvo casada cinco años y tuvo a sus dos hijas Valentina y Sienna antes de separarse en 2014. Hace justo un año, en el Festival de Cine de Venecia, confirmó su relación con el productor californiano André Lemmers, que se ha convertido en el padre de su tercer hijo.

Las felicitaciones ante esta buena noticia no se han hecho esperar. La imagen lleva publicada apenas una hora pero ya acumula más de 100.000 me gusta. Entre los comentarios que dan la enhorabuena a la pareja no faltan los de celebridades como Georgina Rodríguez, la maquilladora Linda Hay o el diseñador Michael Costello, en quien Adriana ha confiado en varias ocasiones para acudir a la alfombra roja.