Adriana Lima y Andre Lemmers, una historia de amor sobre la alfombra roja

Ha sido, es y será una de las top models brasileñas más icónicas. No en vano ostentó el título de ser una de las diez modelos mejor pagadas del mundo durante varios años. Y no importa que, desde que dijera 'adiós' a su estatus como ángel de Victoria’s Secret en 2018, sus trabajos en el mundo de la moda los elija con suma precisión y haya decidido tomarse un pequeño descanso. Aunque no total, pues de hecho fue una de las estrellas del desfile viral de Savage x Fenty en 2021, es decir, de la revolucionaria presentación de lencería del sello que fundó Rihanna y donde, por ejemplo, también pudimos ver a Lourdes Leon, hija de Madonna. Sin embargo, lo que ahora atrapa nuestra atención es su último capítulo de amor que, una vez más, tiene una alfombra roja como escenario.

VER GALERÍA

Nueva cita: el estreno de Última noche en el Soho

La pasada tarde, el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles (espacio dedicado al mundo del cine que estrenó el pasado mes de septiembre) albergó la presentación de la película Última noche en el Soho. Una cinta protagonizada por la joven Thomasin McKenzie y la icónica Anya Taylor-Joy, estrella imparable de la serie Gambito de Dama y nueva embajadora de la casa Dior, que no ha querido perderse Adriana Lima. Sin embargo, para tan señalada ocasión, no ha ido sola. Una vez más como en los últimos dos meses, ha querido que junto a ella se encontrara su novio, el productor californiano Andre Lemmers (Andre L III). Por otro lado, no podemos dejar pasar por alto el lookazo que llevó la modelo brasileña compuesto por minivestido con asimetrías y detalles metalizados que combinó con joyas de Lark & Berry y A Perdifiato, así como con sandalias de tiras de Sarah Flint.

-Anya Taylor-Joy confirma su estatus de icono de estilo como nueva embajadora de Dior

VER GALERÍA

Su amor queda patente sobre la alfombra roja

Adriana Lima es muy comedida con sus relaciones sentimentales, aunque tampoco se priva de compartir algunos detalles de las mismas. Tras cinco años de matrimonio con el exjugador serbio de baloncesto Marko Jaric, con quien tiene dos hijas en común (Valentina y Sienna), ha tenido algunos noviazgos como el que hizo correr muchos ríos de tinta junto al escritor turco Metin Hara con quien rompió a principios de 2019. Sin embargo, en la primavera de 2020, una historia efímera en Instragram hizo saltar el rumor de que estaba de nuevo enamorada, pues aparecía junto a varios amigos, aunque a con uno de ellos entrelazaba su mano. Acallando cualquier hipótesis, la modelo quiso participar en el Festival de Venecia el pasado mes de septiembre y los besos con este hombre, el productor Andre Lemmers, confirmaron su amor.

VER GALERÍA

-Adriana Lima se confiesa en Venecia: 'No me siento en mi mejor forma física'

No fue casual que su historia de amor se sellara en un evento y, sobre todo, pisando la alfombra roja. Poco después, en la inauguración del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, la pareja volvía a demostrar todo su amor con un gran beso a su llegada al acto. Visto lo visto, cabe esperar nuevas evidencias de su complicidad.