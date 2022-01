El 'baby boom' de las modelos en 2021: los embarazos que se hicieron virales

El pasado año y casi sin precedente, el mundo de la moda vivió un auténtico baby boom. Fueron muchas las modelos que anunciaron su embarazo o el nacimiento de un nuevo miembro en la familia. Un ejemplo de ello lo tenemos en Gigi Hadid o Emily Ratajkowski fueron algunas de las protagonistas de este fenómeno tras convertirse en mamás primerizas. Sin embargo, 2021 también ha experimentado un aluvión de noticias relacionadas con la maternidad. Fascinantes noticias que también nos han emocionado y en las que figuran como protagonista Naomi Campbell, Karlie Kloss o Devon Windsor, entre otras muchas.

Mamás primerizas en 2021

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribía la británica Naomi Campbell para anunciar que había sido madre a los 50 años. Las reacciones no se hicieron esperar ante tal notición que se había mantenido en sorpresa como el embarazo del ángel de Victoria’s Secret Grace Elizabeth. Como ellas, otras modelos que han sido mamás primerizas en estos últimos doce meses encontramos a las estadounidenses Karlie Kloss, Martha Hunt, Emily DiDonato o Devon Windsor, las españolas Marina Pérez, Paula Willems y Amanda Moreno, la alemana Toni Garrn, la húngara Eniko Mihalik, la francesa Pauline Hoarau, la letona Ginta Lapina, la angoleña Maria Borges o la neozelandesa Georgina Fowler.

Repiten en la maternidad

“Debería probablemente empezar a hacer mi bolsa para el hospital”, compartía con todos sus seguidores el exángel de Victoria’s Secret Lindsay Ellingson el 10 de diciembre. Solo 24 horas después, la modelo estadounidense volvía a saludar a sus fans y mostraba en sus brazos a su recién nacido, su segundo hijo (Roen Allen). Ampliaba así su familia con un segundo hijo como también hizo a finales de primavera Elettra Wiedemann, hija de Elettra Rossellini. Por su parte, la española Priscila de Gustín daba a luz a su tercera hija el pasado mes de agosto.

Embarazadas estas navidades

Sin embargo, y hasta la fecha, hay otras modelos que todavía pasaran estas navidades embarazas tras anunciar la feliz noticia en los últimos meses. Una de ellas es la estadounidense Ashley Graham que espera gemelos. También volverá a ser mamá nuevamente el exángel de Victoria’s Secret Rosie Huntington. Igual que ella, repetirá en la maternidad Rocky Barnes y Julia Restoin Roitfeld.