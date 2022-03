Rosie Huntington-Whiteley luce sus primeras curvas tres meses después de confirmar su embarazo

A diferencia de algunas de sus mediáticas compañeras de profesión, Rosie Huntington-Whiteley ha decidido vivir su segundo embarazo en la más absoluta privacidad. De hecho, desde que hizo su anuncio a través de una selfie 'oculta' este verano, la modelo se ha decantado por looks anchos o fluidos en sus apariciones públicas y ,comparte fotografías en las que difícilmente se distinguen cambios en su cuerpo. No obstante, estos días de festejo parecen haberla animado a ponernos al día con su estado con una fotografía que habla por sí sola.

VER GALERÍA

- Coco Rocha se pronuncia sobre la presión de la industria hacia las modelos más jóvenes

Rosie sorprende con dos selfies muy distintas

Este lunes, las celebrities recurrieron a las redes sociales para presumir sus looks más terroríficos y creativos de Halloween, y mientras Heidi Klum, Hailey Bieber y otras modelos demostraron ser expertas en el arte del disfraz, Rosie Huntington-Whiteley se ha desmarcado de esta celebración para sorprender con una imagen inédita de su baby bump. La empresaria ha publicado dos selfies muy distintas: en una, posa cual femme fatale con un conjunto al estilo Matrix, enfundada en cuero y látex de pies a cabeza; en la otra nos plantea el estilismo ideal para acudir a la oficina en otoño a la vez que desvela cómo se encuentra su pancita casi tres meses después de revelar al mundo que se encuentra en la dulce espera.

VER GALERÍA

- Rosie, la modelo que se convirtió en diseñadora tras ser un 'ángel'

¡Al fin se deja ver!

En esta imagen, la modelo posa con un working look de The Row, una de sus firmas de cabecera, compuesto por pantalones anchos azul marino, un abrigo largo de color crudo y camisa clásica en tono celeste que desabotona para presumir de su estado. "¿1 o 2?", ha preguntado a sus seguidores y allegados en la descripción, una pregunta que no dejaba lugar a dudas y que solo podía resultar en halagos para la futura mamá de dos, quien se ha atrevido una vez más a presumir de tripita, algo poco habitual en ella.

VER GALERÍA

La modelo se encuentra inmersa en el lanzamiento de su línea de belleza Rose Inc. y ha llevado su embarazo con la discreción que la caracteriza, apenas publicando imágenes que dejen ver el estado en el que se encuentra y llevando sobre todo prendas holgadas. Hacer un par de semanas, nos daba alguna pista con esta fotografía -la última de una serie de instantáneas- en la que se puede apreciar bajo el grueso jersey de cuello vuelto una pronunciada pancita. Si bien se desconoce de cuántas semanas está, lo más seguro es que tan pronto tenga a su nuevo bebé en brazos, publicará una tierna imagen del mismo modo que hizo con su hijo Jack en 2017, también fruto de su relación con Jason Statham.