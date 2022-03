¡Sorpresa! Rosie Huntington-Whiteley anuncia su embarazo: la imagen 'oculta' en la que presume de tripita

Este año, hemos sido testigos de un auténtico baby boom entre los famosos, que han aprovechado este descanso de sus actividades habituales a raíz de la pandemia para ampliar sus familias. Sin embargo, hay que destacar que son las modelos quienes se llevan gran parte del crédito. De Karlie Kloss a Emily Ratajkowski y, más recientemente, la española Priscilla de Gustín, han sido muchas las reinas de las pasarelas que han dado a luz estos meses. La última en anunciar que está esperando un bebé ha sido Rosie Huntington-Whiteley. La supermodelo ha sorprendido con una serie de fotografías con las que desvela, al final del todo, una incipiente tripita que ha enloquecido a sus seguidores.

"Taaa daahhh !! 👼🏻👼🏻👼🏻 #round2", así ha titulado la británica su gran revelación de esta tarde. Ella y el actor Jason Statham, están a punto de convertirse en familia de cuatro, después de recibir a su primogénito Jack Oscar en junio de 2017. Estas semanas, no ha parado de compartir sus estilosos looks de pantalón de traje, camisa blanca, vestidos de punto y calzado de tacón, haciendo alarde de la elegancia que la caracteriza sin mostrar señales de un posible embarazo. De hecho, la fotografía que desvela su gran secreto se encuentra al final de una serie de 10 instantáneas tomadas frente al mismo espejo, que nos permite ver la paulatina transformación de su cuerpo con el paso de los meses.

En cuestión de minutos, le han llovido felicitaciones

Menos de una hora después de hacer pública su nueva ilusión, sus amigas y compañeras de profesión ya habían inundado la sección de comentarios con emoticonos y enhorabuenas para la futura madre de dos. "Aawwww felicidades a ambos !!❤️👏 👼🏼 👼🏼", escribió la mexicana Eiza González, mientras que Daisy Lowe le atribuyó por adelantado el título de 'Supermamá'. No podía faltar la reacción de Devon Windsor, otro exángel que se encuentra en la recta final de su dulce espera: "Enhorabuena ❤️❤️❤️❤️". Aún no se conocen detalles sobre la posible fecha del parto o el sexo del bebé.

¡Nos engañó por completo!

Tan solo cuatro días atrás, la modelo publicaba esta imagen bajo el título "De vuelta al trabajo", donde podemos apreciar exactamente el mismo look (complementos incluidos) que aparece en su impactante serie de selfies. Ahora sabemos que no se trata de un retrato reciente y que, como muchas modelos que no quieren anunciar su embarazo durante los primeros meses, había dejado publicaciones listas para compartir mientras su pancita crecía.