En su verano único, Devon Windsor lanza un poderoso mensaje para las futuras mamás

El pasado mes de marzo, Devon Windsor publicaba dos imágenes que anunciaban un emotivo cambio en su vida. En una de ellas, se podía ver a su marido, Johnny Barbara, besando su tripita; mientras que en otra la pareja mostraba en sus manos una ecografía. "💕 Mamá y papá 💕 Estoy embarazada 👼🏼!! Johnny y yo estamos muy emocionados de finalmente poder compartir la noticia con vosotros, chicos! He soñado con ser mamá toda mi vida", comentaba la estadounidense para despejar todo tipo de dudas y hacer partícipes a todos sus seguidores de su gran emoción. Desde entonces, la modelo, estrella de las redes con su videoblog y empresaria (tiene su propia firma de ropa de baño) nos ha hecho partícipes de la evolución de su embarazo. Y como no podía ser menos, ha continuado con esta tradición durante este verano sin precedentes en el que ha desnudado su nueva silueta y ha mandado un mensaje significativo con ello.

Un poderoso mensaje para las futuras mamás

Una de sus últimas publicaciones, ha sido toda una revelación de intenciones. Posando desnuda frente al mar, Devon lanza un mensaje de concienciación a todos sus seguidores: "¡33 semanas y contando! Siento que una de las preguntas más frecuentes durante el embarazo es '¿te preocupa que tu cuerpo cambie?' Y la verdad es que, al menos para mí, no del todo. Desde que tengo memoria he querido un bebé y he aceptado por completo los cambios corporales que lo acompañan. ¡No podía esperar a que mi barriga explotara! La presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres para que siempre se vean de cierta manera ha afectado, lamentablemente, a muchas mujeres, especialmente a las futuras mamás. Quiero decir, hola, ¡literalmente estamos haciendo crecer a un ser humano dentro de nosotros! ¿Qué genial es eso?".

Y concluye: "Abordemos todos los diferentes tipos de cuerpos, pequeños o grandes. A decir verdad, estaba en el otro lado del espectro donde la gente comentaba que me veía "demasiado pequeña" ... de cualquier manera, mi cuerpo afortunadamente está haciendo lo que se supone que debe hacer, y mientras el bebé y la mamá estén sanos, eso es todo. ¡Puedo esperar! Lo último que tengo en mente es qué tamaño tengo o cuánto peso. Solo estoy abrazando estas nuevas curvas 🤰🏼".

Un verano único

En estos meses sin precedentes, Devon Windsor está disfrutando de su embarazo viajando con su marido, Johnny Barbara, con quien se casó en St, Barts en noviembre de 2019. De hecho, estos días se encuentran disfrutando de momentos de relax en la caribeña isla Providenciales (Islas Turcas y Caicos). "Absorbiendo estos últimos momentos de solo tú y yo...", comenta la modelo en una imagen junto a su amor desde el resort en el que se encuentran. Sin embargo, no todo han sido momentos frente al mar, este mes de julio también ha querido compartir la gran fiesta que fue la baby shower que le prepararon en estas semanas previas de la llegada de su primer hija. En ella, entre muñecos y flores principalmente de color rosa, estaba radiante con un vestido palabra de honor y acabado plisado, de Alexis. "¡Echa un vistazo a la fiesta de bienvenida al bebé más mágico! 👼🏼 ¡Es una locura pensar que estará aquí en solo 8 semanas! Gracias a todos los que hicieron que ayer fuera tan especial, ¡nos sentimos increíblemente amados y afortunados de tenerlos!", comentó emocionada en aquel momento.