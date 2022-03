'¡Nuestra familia está completa!': Priscila de Gustín da la bienvenida a su tercera hija

Viajemos en el tiempo unos meses atrás. El pasado febrero, la modelo española Priscila de Gustín publicaba una curiosa fotografía que servía para anunciar un notición. Con varios imperdibles, recreaba la estampada de unos padres con sus hijos. Sin embargo, en uno de los más grandes, incluía otro más pequeñito que simbolizaba un embarazo. De este modo, desvelaba que muy pronto ella y su pareja, el exfutbolista Pablo Cutillas, que ya tienen dos hijas en común, Teresa y Alanah, pasarían a convertirse en familia numerosa y se unía al baby boom que también experimenta el mundo de la moda en este 2021 con Toni Garrn o Ashley Graham, entre sus protagonistas.

VER GALERÍA

A las pocas semanas, y ya en marzo, Priscila de Gustín compartía una imagen en bikini junto a la orilla del mar en Lombok (Indonesia). Una instantánea muy natural en la que presumía de barriguita y aprovechaba para desvelar que estaba esperando otra niña y que se llamaría Malia. Sin embargo, la pequeña parecía que se estaba haciendo de rogar para nacer, pues el pasado 6 de agosto publicaba a las 40 semanas de gestación una fotografía frente al espejo y lanzaba una pregunta a todos sus seguidores: Still waiting!! [¡Aún esperando!] Se aceptan apuestas. ¿¿Cuándo sale?? Sus hermanas son de semana 41 +4 y parece que ella va por el mismo camino”.

VER GALERÍA

Sin embargo, la espera finalmente no ha sido para tanto al parecer, pues la modelo madrileña acaba de compartir hace muy pocas horas el nacimiento de su pequeña Malia. Y lo ha hecho con una fotografía de la boquita de la recién nacida. "Baby Malia 🌸 9-8-21 🌸 . ¡¡Bienvenida mi amor, nuestra familia está completa!!, comenta Priscila. Un anuncio que ha generado numerosas reacciones. "Oooooooohhhh, me muerooooo de amor!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", comparte Alejandra Osborne. "Qué bocota preciosa😍 ¡¡¡Felicidades amiga!!! ¡¡Ganas de que me cuentes todo!! ❤️❤️❤️❤️❤️", escribe Dafne Fernández. Y como ellas, también Martina Klein o Blanca Romero han querido felicitar a la mamá.