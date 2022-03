Toni Garrn y el actor Alex Pettyfer ya son padres de una niña a la que han llamado...

La modelo alemana Toni Garrn, que cumplió 29 años el pasado 7 de julio, ya lo adelantó hace dos semanas: se acercaba el fin como ‘pareja’ de ella y su marido, el actor británico Alex Pettyfer, de 31. Un irónico mensaje que, sencillamente, significaba que el nacimiento de su bebé era inminente, por lo que este emotivo momento haría que ya dejarían de ser una familia de dos. Y así ha ocurrido. Unos días después del parto, la modelo, que anunció su embarazo a principios del mes de marzo con un inesperado posado frente a un espejo, ha querido compartir con todos sus seguidores la feliz noticia del nacimiento de su primera hija. Una feliz noticia que ha querido ilustrar con la primera imagen de la pequeña.

Una tierna imagen da la bienvenida a la pequeña

En la imagen de presentación, podemos ver a la recién nacida con un conjuntito de punto recostada sobre la tripita de su madre que la abraza cuidadosamente. “La experiencia más mágica de mi vida trajo a Luca Malaika a nuestro mundo la semana pasada. Ella inmediatamente robó nuestros corazones para siempre”, escribe Toni Garrn junto a esta fotografía sin precedentes. Al instante, las reacciones no se han hecho esperar, entre las que podemos ver la felicitación de la modelo española Blanca Padilla: “Felicidades, Toni […] Mucho amor para ti y Alex y Luca Malaika”. También han querido expresar su emoción y mandar tiernas felicitaciones otras estrellas de las moda como Sara Sampaio, Jourdan Dunn, Constance Jablonski o Martha Hunt, quien pronto también se convertirá en mamá primeriza.

El silencio de Alex

Por su parte, el padre de la pequeña no ha querido utilizar su perfil social para dar a conocer el nacimiento. Y lo ha hecho por una razón obvia, pues el pasado mes de junio decidió cerrar su cuenta durante un tiempo. "Nos vemos en agosto 👽 Creo que es importante para nuestra salud mental no apegarnos a nada, mantener siempre una mente abierta, una conciencia pura de nuestro estado de ser. Las redes sociales pueden ser una gran plataforma para beneficiarnos en los negocios, difundiendo un mensaje de importancia, pero también pueden volverse tóxicas con falsas ilusiones que se nos presentan. Tenemos que estar atentos en todas nuestras actividades en la vida para tomar conciencia del equilibrio que intentamos mantener. Me encantaría que otros se unieran a mí en el #julycleanse o en cualquier mes, semana o día que le resulte cómodo. Te envío todo amor y luz", precisó el actor el pasado día 30.

Una boda secreta que sorprendió a todos

El 2 de octubre de 2020, Toni Garrn y Alex Pettyfer contraían matrimonio en una ceremonia íntima tras haberse comprometido el 24 de diciembre del año anterior. “El amor de mi vida me sorprendió en Nochebuena arrodillándose para preguntarme si quería casarme con él. Mi vida cambió desde el primer día que nos conocimos y me mostró lo que realmente era el amor. Entonces dije que sí, no puedo esperar para pasar el resto de mis días (o casi) a tu lado”, compartió la modelo con todos sus seguidores poco antes de pasar por el altar, un emocionante momento en el que la novia lució un slip dress que combinó con gran pamela de paja.