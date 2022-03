Lo dice Rosie Huntington-Whiteley: así llevarás tus vestidos sin mangas cuando llegue el otoño

No queremos admitirlo, pero nos encontramos a pocas semanas de dar por terminado el verano y guardar hasta el año que viene nuestros vestidos sin mangas y zapatos abiertos. En preparación para dicho momento, recurrimos a las expertas de moda que comparten por adelantado sus claves para hacer frente al entretiempo, extendiendo la vida útil del armario estival hasta bien entrado el otoño. Rosie Huntington-Whiteley es una de ellas, pues en sus más de 15 años sobre las pasarelas ha acumulado la experiencia para detectar (y crear) combinaciones inesperadas, siempre fieles a su elegante esencia, como el traje sastre con camiseta casual. A pocos días de haber anunciado por sorpresa su embarazo luciendo un ajustado vestido de punto, la modelo añade a su look un elemento crucial que volverá rápidamente a nuestros estilismos en septiembre.

Así llevarás la americana este entretiempo

Rosie Huntington-Whiteley es de esas mujeres a las que jamás verás con vaqueros, por lo que busca y encuentra mil alternativas para estar cómoda, especialmente durante el embarazo, sin recurrir al tejano. Gran parte de su vestidor está compuesto por vestidos de punto, camisas y camisetas básicas y pantalones anchos de traje, esos esenciales sofisticados (solo en tonalidades neutras) que luce con sandalias de tacón los 12 meses del año. Y es que selecciona piezas atemporales y combinables entre sí, como ha demostrado en su primer estilismo otoñal de la temporada, compuesto por un vestido liso de cuello redondo y americana oversize de la firma Bazilika.

Hay vida más allá del verano

En una de las imágenes compartidas por la británica, presume de espalda al mostrar el sensual detalle de abertura de su vestido de punto blanco. Los vestidos cut-out se plantaron como tendencia irrevocable del verano hace un año y no han parado de protagonizar los catálogos de moda porque, contrario a lo que podrías pensar, pueden llegar a estilizar la figura o estrechar la cintura dependiendo de dónde se ubiquen las aberturas. ¡Que no cunda el pánico! La temporada otoño-invierno no es suficiente razón para dejarlos olvidados en un cajón. Llévalo como Rosie, con una americana oversize de estilo masculino y tus sandalias favoritas.

Hazte con el favorecedor vestido largo de punto rib con escote halter y la blazer fluida en color camel, ambos de Bershka, y tendrás asegurado un elegante estilismo comodín para esta próxima temporada.

