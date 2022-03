Copia el nuevo sastre apto para verano que ha fascinado a Elsa Hosk

Se dice que buscamos a nuestras amistades por la afinidad que podamos tener con ellas: compartimos gustos, propósitos de vida, incluso profesión. Entre las modelos más conocidas, es palpable el vínculo que forjan. Al coincidir tantas veces en pasarelas, eventos de moda o grabaciones publicitarias, poco a poco se han compenetrado a través de sus armarios. Evidencia de ello es que, hace poco más de un mes, Kendall Jenner y Rosie Huntington-Whiteley se emulaban la una a la otra con un look prácticamente idéntico de camisa blanca, pantalón sastre y sandalias de tacón. Como es lógico, la onda expansiva de las tendencias ha alcanzado a otra de sus colegas, Elsa Hosk, quien cayó rendida ante esta innovadora forma de llevar 'traje'. ¿Te apuntas a probar el nuevo working style?

- Nuevas camisas blancas: la reinvención del básico que querrás llevar con todo esta primavera

Así se llevan la camisa blanca y el sastre en 2021

A simple vista, la imagen es tan solo un estiloso posado de madre e hija, titulado con la tierna descripción: "Yo y mi niña 🤍". No obstante, poco tardamos en darnos cuenta de que el conjunto working mom del que presume Elsa Hosk es uno que ya habíamos visto a otras dos reinas de las pasarelas. Ni un solo detalle cambia. Con él, las tres reafirman que aquellos días en que el pantalón de pinzas era sinónimo de formalidad extrema han pasado, pues su versión wide leg rematada con cinturón es uno de los comodines de las prescriptoras para lucir tipazo sin mucho esfuerzo. ¿Y la camisa blanca? Llévala por fuera, en formato extragrande, y con la camiseta o top de tu elección debajo.

- La 'masterclass' de Rosie Huntington: 10 looks primaverales con sandalias de tacón

¡Desecha la americana!

En ocasiones nos abstenemos de copiar los conjuntos de las top model por el complejo de que no nos favorezcan del mismo modo, pero no resulta el caso con esta combinación de elementos básicos, casuales y a su vez, elegantísimos, que revoluciona el concepto de traje de oficina. Rosie Huntington-Whiteley compartió esta instantánea a inicios de mayo, donde la vemos posar con un look prácticamente idéntico al de Hosk. Esto ocurrió tan solo días después de haberselo visto también a Kendall Jenner por las calles de Nueva York. Si algo funciona, no hay por qué cambiarlo.

Jenner ha sido la pionera en esta reinvención de los códigos sartoriales tradicionales. A diferencia de sus dos compañeras, ella optó por sandalias oscuras, en sintonía con su cinturón. Copia su look con esta camisa blanca (mejor si es talla 'XL'), de Gap; el pantalón ancho de pinzas en lino, de Bershka, y las sandalias de tiras con tacón grueso, de la misma firma.

Comprar camisa por ( 34,96 ) 49,95 euros

Comprar pantalón por 22,99 euros

Comprar sandalias por 22,99 euros

Consejo de experta: adáptalo al calor del verano

En pocas semanas, seremos testigos de la ola de calor que azota cada año entre julio y agosto, dos meses en los que la manga larga queda casi vetada de nuestros looks. Para esos días, ata la camisa blanca alrededor de tu cintura o sobre tus hombros, una práctica tendencia que resurgió este pasado otoño entre las influencers más reputadas.

