La polémica confesión de Coco Rocha sobre la presión de la industria hacia las modelos

"Las mejores modelos son parte del proceso creativo, son unas artistas por sí solas y así es como siempre he visto a Coco Rocha", aseguraba Gigi Hadid en unas declaraciones que calaron bien hondo en el corazón de la veterana modelo. De hecho, encabezan la introducción de su Coco Rocha Model Camp, un campamento en el que Coco enseña a las jóvenes promesas de la industria a posar, a crear contenido acorde en sus redes, a caminar sobre la pasarela, a lidiar con las agencias pero, sobretodo, "a experimentar las cosas buenas, las cosas increíbles", y no las malas, aseguraba la fundadora en una entrevista. Cosas malas que ella misma ha vivido y que ha desvelado con seguridad ante las cámaras.

Sobre la presión constante y las inseguridades

¿Pensabas que las supermodelos eran las personas más seguras del mundo? Te equivocas. La propia Coco Rocha, referente e el sector desde hace casi 20 años y fundadora de su propio campamento para futuros talentos sobre la pasarela, lo ha vivido en su propia piel: "Cuando tenía entre 16 y 17 años, tenía una dieta muy estricta y entrenaba de una forma que perdí mi periodo durante un año", cuenta. Y eso es una de las cosas que quiere inculcar a las modelos que ella misma guía. "No creo que la gente sea consciente del constante abuso al que están sometidas las modelos", afirmaba. "Les pasa a todas, incluso a top models con mucha experiencia".

Es por ello que la ya icónica modelo para la industria no solo ha fundado su campamento para enseñar a las jóvenes a andar correctamente o a lograr posados dinámicos, sino también para guiarlas en una industria que, según ella misma confirma, es mucho más dura de lo que se ve desde fuera. "Me paso horas y horas hablándoles de sus derechos como modelo, como personas humanas. Les hablo de lo que es posible que les pase, de lo que nunca deberían consentir, todo...", asegura. "Yo he vivo de todo un poco. Lo malo, lo bueno, lo increíble. Y quiero que ellas solo vivan lo bueno y lo increíble", ese es su gran cometido.