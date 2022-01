Quim Gutiérrez, padre de su primer hijo junto a Paula Willems

¡La felicidad ha conquistado el hogar de Quim Gutiérrez y Paula Willems! El actor de 40 años ha sido padre de su primer hijo junto a la modelo, de 24, que ha sido la encargada de dar la noticia a sus seguidores con una fotografía en la que se ve la manita del pequeño agarrando el dedo meñique de uno de sus padres. Tal y como ha anunciado la feliz mamá, el bebé llegó al mundo el 28 de noviembre, aunque no han querido dar la noticia hasta ahora, que ya han podido disfrutar y adaptarse a la nueva vida con tres en la familia. En los comentarios, más de cien personas han querido compartir su alegría con los nuevos papis, respondiendo con enhorabuenas y con gestos de cariño. Entre ellos no faltan los mensajes de otros profesionales del mundo de la moda como Ariadne Artiles, Joana Sanz o Miguel Carrizo. Además, en otra imagen que ha publicado la maniquí se ve que está recibiendo flores para felicitarla por su recién estrenada maternidad.

Quim Gutiérrez, por su parte, no se ha pronunciado aún ante el nacimiento de su primer hijo, ya que su última publicación fue de unos días antes del nacimiento del bebé, en donde compartía con sus seguidores que estaba dándose a las cosas de casa, tratando uno de sus muebles para darle un lavado de imagen. El actor no para de trabajar y ha estrenado dos películas este año, las dos internacionales (¡y una incluso con Dwayne Johnson 'La Roca'!), mientras espera a que otras tres que están en posproducción salgan a la cartelera. En sus primeras declaraciones respecto a su inminente paternidad decía encontrarse "tranquilo y contento", algo que reiteraba unos días más tarde con estas palabras que publicó con algunas fotografías de su prometida: "Llego al final de esta fase del viaje y vislumbro ya la siguiente. No puedo no admirar con sorpresa cada día tu combinación de coraje, llantos soplados y sentido del humor. Gracias Paula".

Quim y Paula comenzaron a salir en 2016 y desde entonces viven su historia de amor con gran discreción. La única vez que les hemos visto juntos en un evento fue hace tres años, cuando asistieron de la mano a la gala de los Goya. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, protagonizaron esta bonita foto en el backstage en la que él aparece con un esmoquin de Dsquared2 y ella con un diseño de Alvarno. Además, en febrero de 2020, el actor pidió matrimonio a su chica, tal y como pudo saber ¡HOLA! en primicia, y desde entonces, la modelo luce un precioso anillo y una gran sonrisa, la misma que luce el protagonista de películas como Te quiero imbécil o Primos.

Paula es modelo y fue elegida en 2016 modelo revelación en la pasarela madrileña por el jurado del Premio L'Oréal, tras lo que ha desfilado en algunas de las ciudades más importantes del mundo de la moda, como París, Londres, Nueva York o Milán. Sin embargo, esta granadina de orígenes holandeses no se conforma con tener solo una carrera como maniquí, ya que lo compagina con sus otros intereses en el deporte y la vida saludable: ha estudiado Actividades Físicas y Deportivas, Nutrición y se ha formado como instructora de hipopresivos y fitness coach, que seguro que le han servido para llevar este embarazado de la mejor forma posible y ahora le facilitarán el recuperarse tras dar a luz.

