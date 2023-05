La infanta Sofía estrena el top estampado viral de Zara de menos de 30 euros

La hija pequeña de los Reyes ha cumplido uno de sus grandes sueños, acompañar a su padre, Felipe VI, a la final de la Copa del Rey que se celebró anoche entre el equipo de Osasuna y el Real Madrid, este último se llevó el premio a casa. Era la primera vez que la infanta Sofía acudía a este tipo de eventos, y ha disfrutado de una jornada de lo más divertida. Y entre gol y gol ha demostrado desde la grada real que al igual que las chicas de su edad, está al tanto de las tendencias y ficha aquellas prendas estrella que lanza nuestra marca de moda española de cabecera, ¡Zara!

Parece que sigue los impecables pasos de estilo de su madre, la reina Letizia, quien ayer deslumbró en la coronación de Carlos III con un total look rosa Barbicore y un elegante tocado artesanal. La pequeña de la familia, en cambio, apareció horas más tarde en la capital andaluza estrenando un look cómodo, primaveral y estiloso que adoran las adolescentes como ella. No es la primera vez que en su armario real se cuelan piezas diseñadas por la reconocida marca gallega, pero en esta ocasión se ha atrevido con un diseño viral: un top verde y estampado floral blanco.

Confeccionado en algodón, de cuello redondo, manga larga abullonada y elásticas, y el detalle que nos ha llamado la atención es que el bajo se ajusta con lazadas según el gusto de cada una y puede dejar a la vista parte de la cintura como ella ha hecho. Entre todas las adquisiciones que podría haber añadido a su maleta de viaje esta primera semana de mayo en el que las temperaturas se han elevado, Sofía ha optado por una de las piezas más buscadas de la temporada que localizamos en las novedades de Zara por 29,95 euros, a conjunto de los pantalones fluidos.

La de 16 años ha preferido combinarlo con un par de vaqueros blancos de tiro alto y botones, demostrando que siempre es un acierto apostar por prendas de fondo de armario que te salvan de cualquier plan improvisado, al igual que su pequeño bolso de mano, también blanco. Una vez más ha sido fiel a su estilo más desenfado que encaja fenomenal con el registro del top, ha lucido su larga melena rubia suelta recogida con una pequeña trencita que casi pasa desaperciba pero hacen su función, despejar los mechones de su rostro.

