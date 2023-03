La princesa de Gales recicla el look de trabajo bicolor que rejuvenece el traje

Este martes, la princesa de Gales ha reaparecido en público días después de celebrar su primer San Patricio como coronel de la Guardia de Irlanda con un look azulado que tuvo tantos seguidores como detractores. No cabe duda de que, tras llevar un estilismo tan comentado, Kate se decantará en las próximas semanas por alternativas más sencillas, como el look de vaqueros y deportivas que viste en sus preciosos retratos del Día de la Madre, que allí se conmemoró el 19 de marzo. Tal como vaticinamos, para presidir la reunión inaugural de la nueva iniciativa Business Taskforce for Early Childhood, Kate ha rescatado otras prendas ultraversátiles de su vestidor. Hablamos de la combinación de traje en dos tonalidades sobrias con una camiseta de algodón que relaja el look.

El traje binomio de la princesa de Gales

La mujer del príncipe Guillermo ha optado por el binomio cromático más atemporal, elegante e infalible: el blanco y el negro. Su pieza estrella es una americana en tono crudo con solapas y cierre frontal de un solo botón, de Alexander McQueen, que Kate también posee en color blanco desde hace aproximadamente un año, así que podríamos decir que se trata de una prenda fetiche en su guardarropas de trabajo. Debajo, ha llevado una camiseta básica de algodón y, para contrastar, ha escogido unos pantalones rectos de traje y salones de ante negros, de Gianvito Rossi.

Un look renovado y versátil que gusta a las damas reales

Esta elección nos evocará sin remedio al inolvidable conjunto que doña Letizia llevó el 6 de noviembre de 2003, día en que anunció su compromiso con el entonces príncipe Felipe en los jardines de El Pardo. Es desde aquel momento que numerosas damas reales han optado por el poder que transmite un traje de chaqueta en color blanco.

Con frecuencia, la princesa de Gales altera esta combinación con rupturas cromáticas incluso más sobrias que la original, reemplazando el pantalón blanco por un sastre entallado de color negro, como el que luce esta tarde. Su amplísimo repertorio de americanas luminosas le permite probar distintas variaciones del traje con chaqueta blanca.

El minimalismo es su gran aliado en eventos de trabajo

Además de su cinturón de cuero negro con hebilla dorada, un complemento al que Kate recurre con frecuencia, la Princesa solo ha querido añadir unos pendientes de aro dorados con forma de hojas de roble entrelazadas, de Asprey London. A pesar de su tamaño reducido, este par es toda una obra de orfebrería de lujo, realizada en oro de 18 quilates con pavé de diamantes de 2,47 quilates en total.

Tanto en abril como en junio de 2022, Kate Middleton se inclinó por esta misma mezcla de prendas básicas de estilo working, aunque varían en ocasiones el corte del pantalón o el material del que está hecha la chaqueta. Aun así, sigue siendo la fórmula confiable que la Princesa ha buscado emular nuevamente esta mañana en su visita a la sede de NatWest Group.

Todo ello sin mencionar las veces que, para asistir a alguna cita de índole deportiva, ha juntado cualquiera de sus blazers blancas con pantalones de traje negros y, en lugar de llevar tacones, se ha calzado unas cómodas zapatillas.