Doña Letizia no estrena pero recurre a su top de Zara y un traje con truco En una audiencia el Palacio de La Zarzuela junto al rey Felipe VI y sus hijas, la Reina confía en un conjunto de chaqueta y pantalón estratégico

Desde Roncesvalles (Navarra) con motivo de la conmemoración del Año Jacobeo 2021-2022, la Reina nos mostró ayer una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados con un look elegante, pero informal. Una apuesta en la que al no poder llevar tacones por el terreno donde se desarrolla la actividad recuperaba su confianza en las zapatillas, aunque, posteriormente, realizaría un cambio exprés de look para lucir alpargatas. Hoy, su estilismo es muy diferente (aunque luzca el mismo estilo de calzado cómodo) para adecuarse a la situación, una audiencia en el Palacio de La Zarzuela al patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, patrocinadores de becas y alumnos becados. Nuevo acto en familia, justo un día antes del debut en solitario de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En actos en los de que doña Letizia coincide con sus hijas, es de su gusto que sean ellas las que se lleven el protagonismo con su imagen. Un ejemplo claro de esta estrategia de moda la pudimos ver el pasado mes de abril en el primer acto del año al que los cuatro juntos en familia (flote del submarino S-81 Isaac Peral en el astillero de Navantia en Cartagena, Murcia). Aquel día rescató un vestido gris, muy discreto, aunque de potente patrón que ayudaba a estilizar la figura. Sin embargo, la infanta Sofía y la princesa Leonor causaban sensación al estrenar dos diseños de tendencia. La mayor un best seller de Zara con mangas puffy y la pequeña una elección española con bordados étnicos.

En el acto de hoy celebrado en el Palacio de La Zarzuela, la Reina ha querido definir su look a través de una prenda icónica en su vestidor, un traje blanco. Esta combinación de chaqueta en tono neutro con pantalón a juego fue la elección que definió su look el día que se anunció su compromiso por el aquel entonces príncipe de Asturias. Aquel mes de noviembre de 2003, doña Letizia lució un diseño de Armani que hoy recordamos con un dos piezas de corte más moderno y en tono crema. Una elección en el que llama especialmente la atención su chaqueta de corte cruzado que estiliza figura. Ambas prendas no son nuevas en su vestidor y llevan el sello de Hoss Intropia. Las tiene desde 2018.

Además, lo conjuga con un top de estilo lencero de Zara que no es nuevo (lo estrenó el 22 de mayo de 2018 junto con este traje y ya lo recuperó el 29 de abril de 2019 también con este dos piezas) y apuesta por zapato cómodo, sus alpargatas de cuña en tono rosa empolvado, modelo Alba6 de Macarena Shoes (70 euros). Culmina su estilismo con sus pendientes de oro rosa y diamantes de la colección Crawler Skyline de Gold & Roses y, como es ya toda una tradición, su anillo de Karen Hallam.

