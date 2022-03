Victoria de Marichalar y el look de bautizo con el que reafirma su gusto por la moda casual La aristócrata fue una de las invitadas de excepción al bautizo de Catalina, la hija de María García de Jaime y Tomás Páramo, y este fue el look que escogió

Como era de esperar, la celebración del bautizo de Catalina, la hija de María García de Jaime y Tomás Páramo, se llenó de rostros conocidos procedentes del panorama nacional. Desde las hermanas Pombo, pasando por Belén Écija y, en calidad de buena amiga del matrimonio, también Victoria de Marichalar. Para la ocasión, la aristócrata se reafirmó en su estilo casual dando, así, una alternativa desenfadada para todas aquellas invitadas que no busquen un look demasiado formal. ¿La clave? Un monocolor camel en combinación de blanco y negro: la unión cromática que nunca, nunca falla.

- La reacción de Victoria de Marichalar al conocer a la hija de María y Tomás

El 'total look' camel con pantalones anchos de Victoria de Marichalar

Que la aristócrata ha acogido con gusto la tendencia de los pantalones wide leg es innegable. Para muestras, sus múltiples looks de temporada en los que estos mismos fueron firmes protagonistas. Por tanto, no es de extrañar que también haya recurrido a ellos, en una clave algo más formal, de cara al bautizo de Catalina, la hija de María García de Jaime. La primera en aparecer ante las cámaras fue precisamente la madre protagonista, con un vestido de The IQ Collection del que todo el mundo lleva horas hablando. Instantes después llegó Victoria de Marichalar, con un total look camel que resulta ser el alivio para todas las futuras invitadas que no buscan lucir vestidos o faldas demasiados formales.

- Victoria de Marichalar confirma su idilio por los 'trenchs' de rayas con este look

Cómo conseguir el look de bautizo de Victoria de Marichalar

Lo primero que tienes que hacer si te ha gustado la idea es dar con una blusa romántica blanca, preferiblemente con troquelados en forma de flor o, si lo prefieres, volantes y bordados. En combinación, apuesta por unos pantalones wide leg más formales, como son los de estilo pinza que la aristócrata ha escogido. A modo de abrigo, puedes optar por uno clásico 'tres cuartos' como el suyo o, si hace calor, cambiarlo por una blazer fluída o, direcatmente, prescindir del mismo. En cuanto a los complementos, y teniendo en cuenta la neutralidad cromática del conjunto, tienes luz verde para elegir los colores y formas que más te gusten. En el caso de Victoria de Marichalar, el acierto reside en el bolso clásico de Chanel, que no se quita, en combinación de unos pendientes plateados. En los pies, unos botines de tacón que tú puedes cambiar por sandalias, si las temperaturas lo permiten, o unos salones clásicos.