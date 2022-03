Vestidos con efecto óptico, la apuesta de la princesa Leonor y la infanta Sofía en su reaparición

Estos días, tanto don Felipe como doña Letizia se han encargado, al igual que otras casas reales, de mostrar su apoyo a los sectores que se encuentran padeciendo las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Al último evento en Madrid, un espectáculo de flamenco contemporáneo en los Teatros del Canal, no han acudido solos, como estaban haciendo estos días (y siempre respetando las distancias de seguridad). La princesa Leonor y la infanta Sofía han participado también como invitadas de honor en su primer acto como parte de la agenda oficial que se ha reanudado tras el confinamiento. Además, ha coincidido con el sexto aniversario de la investidura de su padre como Rey de España, por lo que sería una jornada muy especial para toda la familia aunque no hayan organizado una celebración para conmemorar la fecha. No obstante, tratándose de un evento de tarde, ambas han preferido apostar por looks más relajados. Vestidos con efecto óptico han sido las elecciones para su cita cultural -aunque adaptándose a los respectivos estilos de cada una-, suponen la confirmación de que se desmarcan de la silueta corola que tantas veces han repetido en su armario, un corte que sería influencia de su madre.

Con esta elección tan de tendencia, es la última prueba del gran cambio que ha experimentado su armario en estos años. De sus estilismos de 2020 a los que llevaron en 2014, hay todo un mundo de distancia. Este viernes han estrenado vestidos con truco, en concreto, la hija mayor de los Reyes ha apostado por un diseño con efecto óptico que recuerda al que estrenó doña Letizia en 2017. El original estampado de rayas multicolores, sobre un fondo negro, hacía parecer que, como su madre, llevaba una falda plisada. Por su parte, la pequeña de la casa, prefirió un vestido 'escalón' -propuesta que ha triunfado en la pasarela Primavera-verano 2020-, un modelo blanco de manga larga y corte evasé con relieves que actuaban a modo de estampado.

Dos looks para el recuerdo

Aquel 19 de junio, las hijas de los Reyes apostaron por lucir modelos casi idénticos diseñados por las modistas asturianas Nieves García Torres y Teresa Fernández Castro. La única diferencia de sus vestidos de falda corola y bordado jacquard eran los colores, ya que Leonor llevó el rosa empolvado mientras que Sofía lució el azul, dos de las tonalidades que siguen luciendo incluso en plena adolescencia. Como toque final de su look de hace 6 años recurrieron al que es el calzado estrella de su armario: bailarinas metalizadas, siendo las doradas las que llevó la Princesa y plateadas las de su hermana pequeña. En la versión de 2020 también les ha acompañado el clásico calzado, solo que esta vez fue Sofía quien llevó el modelo dorado -un original diseño de rejilla-, mientras que Leonor escogió unas manoletinas negras satinadas, con una fila de abalorios dorados marcando la puntera.

La agenda durante el confinamiento

Si Leonor y Sofía suelen generar expectación cada vez que participan en los actos oficiales, esta última aparición era todavía más esperada por sus fans. Y es que en los últimos meses, al igual que sus padres, también han reducido su agenda al mínimo. De hecho, las únicas dos ocasiones en las que han aparecido han sido en el minuto de silencio que tuvo lugar hace dos semanas en los jardines del Palacio de la Zarzuela, y -vía online-, en la lectura de El Quijote que realizaron el 23 de abril por el Día del Libro con un agradecimiento posterior a los sanitarios.

