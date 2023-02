Hablamos con Philipp Plein, el diseñador que revolucionó los desfiles: 'La moda tiene que ser divertida'

"El gran cambio de la moda he sido yo". Que esta sea tu conclusión tras analizar 25 años de trabajo como diseñador es una perfecta prueba de la confianza en sí mismo de la que hace gala Philipp Plein. Pero lo cierto es que, en su caso, no se trata solo de autoestima bien llevada, sino que es una distinción alcanzada por su (revolucionaria) trayectoria. El creador de origen alemán puede presumir (y lo hace) de haber transformado los desfiles sobrios en auténticas fiestas. Igualmente fue él quien, en 2017, devolvió a Irina Shayk a las pasarelas tras ser mamá. Y, aquí viene el mayor logro, también quien ha hecho de las zapatillas repletas de cristales el objeto de deseo último de una nueva clase alta que no tiene reparo en invertir 6.000 euros en un par. El "rey del bling", como él mismo se autodenomina, lanza ahora la línea a la que parecía llamado naturalmente: joyas y relojes, una colección que ha decidido presentar en Barcelona, donde tenemos la oportunidad de charlar con él.

¿Por qué has elegido Barcelona para presentar tu nueva línea de joyas y relojes?

Creo que Barcelona es una ciudad internacional y preciosa, siempre hace buen tiempo; incluso en enero como ahora. Están sucediendo muchas cosas en otros lugares ahora mismo, como Milan Fashion Week o la Semana de la moda de Paris, así que quería un sitio en el que el foco fuera nuestro lanzamiento. Además, aunque llevamos una década en Barcelona, el año pasado abrimos una nueva tienda muy bonita, así que quería celebrarlo todo junto.

También tienes tiendas en Madrid y en Málaga, ¿por qué es España tan importante para ti?

Adoro España porque de niño venía aquí. Recuerdo la primera vez que estuve en Ibiza, ¡era una locura! Eran los tiempos salvajes de Ibiza; ahora tengo casi 45, así que sería hace 26 o 27 años... Me acuerdo de Pacha y de todos esos clubs, yo era muy joven la primera vez que estuve en esas fiestas locas. Esos son mis recuerdos, venir aquí de vacaciones, pero he de decir que ahora, España, se ha convertido en un gran negocio para nosotros. Estamos en Puerto Banús desde hace diez años y tenemos muchos clientes españoles, gente fantástica y muy feliz. También muchos de nuestros clientes de América del Sur adoran venir a España y comprarnos aquí. Es un lugar genial... ¡y siempre está soleado!

¿Qué opinas sobre el estilo de las españolas?

Creo que la mujer española, voy a decirlo en general, es bella, tiene un buen carácter; son sureñas, así que tienen energía y sangre caliente. Y creo que eso puedes sentirlo en su estilo, en cómo se visten y en qué prendas llevan. También creo que son muy abiertas, siguen la moda pero prueban cosas nuevas, experimentan. Les gusta vestir sexy pero igualmente pueden ser muy clásicas... Son un gran cliente.

En comparación a las alemanas, Philipp Plein afirma que las mujeres de nuestro país (y también las italianas, donde sin duda su firma triunfa) nos arreglamos mucho: "Prestan atención al maquillaje, al pelo, a la manicura y la pedicura... Les gusta llevar vestidos y prendas femeninas", afirma. Sin embargo, como empresa global, sus diseños deben ser universales y atractivos en todo el mundo; y aquí es donde el estilo Plein -con sus brillantes, sus logos y sus calaveras- sale a la luz.

¿Por qué crees que España es un buen mercado para tu nueva línea de joyas y relojes?

Voy a ser honesto: no es solo para la mujer española. Cuando diseñamos, realmente pensábamos en el mercado global. Y eso es muy special porque tienes que conseguir algo que atraiga al consumidor sin importar si es español, italiano, alemán, francés o americano. Y creo que esta colección es muy universal, pero por supuesto lo importante era trasladar la marca y su ADN en cada producto. Y cuando diseñas un reloj o un collar, al contrario que en una camiseta o un vestido, no tienes muchos lugares en los que colocar el logo. Pero hemos conseguido colocar las calaveras, los brillantes... Porque a todas las mujeres les gustan los diamantes, está en su ADN (...). Y yo quiero hacer feliz al consumidor con mis productos.

¿Por qué es tan importante el logo para ti?

No lo es para mí, lo es para mi cliente. Cuando compran mis prendas o relojes, quieren el logo. Siempre ha sido así, quieren mis diseños por mí, porque les gusta lo que hago. Y, sabes, no soy Coca-Cola: no puedo gustar a todo el mundo. Yo soy Whisky-Cola, para el 1%; no quiero ser para todos. La moda es muy personal porque las marcas tienen un ADN y una imagen fuerte; por eso se polarizan: hay gente a la que le gusta una marca y odia otra. El universo Philipp Plein siempre ha sido sobre diversión, felicidad, disfrutar de la vida y algo de "no me importa". Y creo que, a la gente que compra mis diseños, les gusta.

Llevas 25 años trabajando en la moda y la industria ha evolucionado mucho. No solo por las tendencias, sino por las redes, el fast fashion... ¿Cuál dirías que ha sido el principal cambio en este tiempo?

Yo. Yo transformé la industria y los desfiles. Antes de mí, no había diversión ni fiesta. Cuando hice mi primer desfile, todas las marcas presentaban modelos caminando durante 10 o 15 minutos. Cuando yo llegué a la moda, empecé a hacer la fiesta y los eventos. Creé un show que, en este entorno, no existía. Cambié realmente el panorama del fashion show y de las presentaciones. Puse montañas rusas, motos de agua, monster-trucks saltando sobre coches... Tuve una nave espacial aterrizando con Irina Shayk dentro, robots en la pasarela... He hecho cosas que nunca se habían visto en la moda.

¿Haces todo esto para ser disruptivo o provocativo? ¿Tiene que ser siempre la moda así?

En realidad, no. Lo que creo que tiene que ser, la moda, es divertida.