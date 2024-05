Nuevo romance en la élite mundial del tenis: el italiano Jannik Sinner y la rusa Anna Kalinskaya son pareja

París es desde el lunes la capital mundial del tenis por la celebración del torneo más prestigioso sobre tierra batida, Roland Garros, que concita la atención de todos los amantes de este deporte. Allí está compitiendo Jannik Sinner, número dos del ranking ATP y uno de los grandes favoritos a llevarse la Copa de los Mosqueteros. En la capital francesa también pelea sobre la pistas la rusa Anna Kalinskaya, quien ha debutado con buen pie tras ganar su primer partido del Grand Slam.

Por separado, cada uno lucha para dar lo mejor de sí y lograr sus respectivos objetivos. Juntos, forman la nueva pareja sentimental de la élite tenística que se acaba de conocer. Ha sido el propio jugador italiano de origen alemán, de 22 años, quien confirmaba la noticia ante las preguntas de los periodistas. "Me conocéis y sabéis que no me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero sí, estamos juntos. No diré nada más", respondía en declaraciones que recoge La Gazzetta dello Sport.

Los rumores sobre su romance que venían de atrás se intensificaron durante la primera ronda del torneo parisino, puesto que los reporteros se dieron cuenta de la presencia de Anna en las gradas durante el partido que estaba disputando Jannik. En ese duelo, el que está llamado a ser gran rival del murciano Carlos Alcaraz se imponía contundentemente en tres sets al estadounidense Christopher Eubanks. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era lo ocurría en la cancha.

Posteriormente, la pareja fue vista compartiendo su tiempo de ocio y descanso en un local de la ciudad fuera de las instalaciones deportivas, lo que ya fue definitivo para corrobar que entre ellos había algo especial. Kalinskaya, que tiene 25 años y ocupa el puesto número 26 del mundo en la clasificación de la WTA, está considerada además como una de las tenistas más bellas del circuito.

En cuanto a sus relaciones anteriores, Sinner estuvo durante casi cuatro años con la modelo e influencer María Braccini, mientras que Anna fue pareja del también tenista Nick Kyrgios. Una discreta relación con el siempre polémico jugador australiano, con quien no acabó del todo bien. "Terminamos. No somos amigos. Entiendo que vosotros lo seáis, pero no voy a hablar de él”, llegó a decir ella en su perfil público al referirse a él, en mayo de 2020 tras su ruptura.

El idilio entre Kalinskaya y el último ganador del Open de Australia llega tras la reciente reconciliación entre Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, que reveló hace unos días el jugador griego. No solo eso, sino que las miradas están puestos en ellos ya que este miércoles se estrenan en Roland Garros en la modalidad de dobles mixtos. De esta forma, junto a los raquetazos que darán juntos en la tierra batida para intentar alcanzar el título, siempre podrán festejarlo después en la intimidad.

