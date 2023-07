Paula Badosa revela el sueño premonitorio que tuvo con Stefanos Tsitsipas antes de comenzar su historia de amor

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas saben que su amor es demasiado bonito como para esconderlo y, desde que se confirmara su romance el pasado mes de junio, la pareja no deja de gritar su amor a los cuatro vientos. Después de que el griego diera a conocer que fue durante el Masters 1000 de Roma celebrado el pasado mes de mayo cuando tuvieron su primera cita, ahora Paula ha revelado que soñó con el tenista antes de conocerlo personalmente.

Durante una rueda de prensa celebrada en Wimbledon, donde da la casualidad de que la pareja forma dúo en la categoría de dobles mixtos del campeonato de hierba, la tenista española confesó que el as griego se coló en uno de sus sueños a principios de este año cuando su relación se limitaba a un par de saludos tras cruzarse en algun que otro torneo.

"Me lesioné jugando en Australia el pasado mes de enero y entonces regresé a España, desde allí vi la final de Novak Djokovic contra Stefanos Tsitsipas (que acabó ganando Djokovic)" explicaba Badosa con una amplia sonrisa. "Sorprendente, nunca sueño con tenistas, pero esa noche soñé con Tsitsipas. En el sueño ambos ganábamos el Abierto de Australia. Fue un momento muy romántico, pero no voy a explicarlo. Voy a dejarlo ahí" añadía la tenista sin poder contener la risa. Cuatro meses después llegaría su primera cita.

La pareja, que no ha dejado de apoyarse mutuamente tanto dentro como fuera de las pistas de tenis, está locamente enamorada, tanto que Tsitsipas recientemente calificó a la española como su 'alma gemela'. "Me siento feliz y contento", dijo Tsitsipas a Eurosport recientemente. "No he sentido este tipo de conexión con nadie jamás. No quiero sonar ridículo ni nada, esta es la realidad. Estoy muy feliz porque me haya llegado en este momento de mi vida. Tengo la posibilidad de dedicarme a lo que amo y de hacerlo con alguien que me entiende completamente” continua el tenista.

"Estoy cada vez más interesado en su mente, mucho más que en cualquier otra cosa. Está claro que hay atracción, pero a veces se trata de una conexión entre dos almas, de enamorarse de su mente. Es muy complicado que cosas así ocurran. Es como si compartiésemos la misma identidad: mismo estilo de vida, mismos deseos, mismas pasiones, mismas ambiciones. Lo mismo. Es maravilloso poder formar parte de esto y poder vivirlo cada día" añadía el tenista, quien ha creado junto a su chica una cuenta de Instagram llamada 'tsitsidosa' en la que ambos comparten lindas fotos de su historia de amor.