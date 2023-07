¿Quién dio el primer beso? Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás dan todos los detalles de su historia de amor

Son la pareja del momento y están dispuestos a demostrarlo. Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás saben que su amor es demasiado bonito como para esconderlo y, desde que se confirmara su romance el pasado mes de junio, presumen de la relación que les une allá donde van. Si hace unos días se dejaban ver cómplices y muy cariñosos en las pistas, durante la competición Mallorca Championships, ahora han desvelado algunos detalles desconocidos de su encantadora historia. Quién dio se lanzó a dar el primer beso o quién es el más romantico o divertido del envidiable tándem sentimental que forman son algunas de las curiosidades que ambos han contado.

Paula Badosa y su novio Stéfanos Tsitsipás entrenan entre risas, abrazos y gestos cómplices

A través de un ocurrente vídeo en el que se escucha una voz que, en inglés, les hace varias preguntas sobre algunos puntos relativos a su relación, la feliz pareja ha respondido a través del lenguaje no verbal. Con los ojos cerrados y una gran sonrisa dibujada en sus rostros, Badosa, de 25 años, y Tsitsipás, que los soplará el próximo mes de agosto, se han señalado tras cada interrogante. Unos segundos de clip cargados de simbolismo, maravillosa química que traspasa la pantalla y sorprendentes revelaciones.

El vídeo, que demuestra el gran giro que el tenista ateniense ha dado a su lado íntimo, en el cual acostumbraba a ser muy reservado, ha ofrecido información desconocida sobre ellos. Por ejemplo, sus protagonistas han confesado que el exnovio de Theodora Petalas fue quien dio el primer beso y quien pronunció el primer 'Te quiero' a la que fuera pareja del modelo cubano Juan Betancourt o del presentador David Broncano y es también el más paciente y romántico de los dos. Por su parte, ella es la que toma la iniciativa a la hora de disculparse cuando tienen algún rifirrafe, la que más se deja cuidar cuando está enferma y la más desordenada.

Aunque hay claves en las que no se ponen de acuerdo, como en dar el premio al más divertido de la dupla, en apostar por quién tarda más en prepararse o en elegir al más terco de la pareja, dejan claro que el griego es quien prepara los mejores platos en casa y "el más gruñón" al despertarse por las mañanas. Una mezcla de virtudes e imperfecciones que los tenistas se toman con gran sentido del humor y que les convierte en una combinación perfecta. "Somos almas gemelas, nuestras mentes están en la misma longitud de onda. Es algo espiritual", reconoció él en una reciente entrevista con el diario alemán Blin, un coloquio en el que se deshizo en halagos con su novia.

Exultantes y cómplices, ambos están inmersos en el Grand Slam de Wimbledon, que ha arrancado este lunes y supone un gran reto para Badosa, quien encara este 'major' con ilusión tras recuperarse de una fractura vertebral por la que fue intervenida y que le impidió participar en París y Melbourne. "Estoy contenta de estar aquí, no me lo esperaba para nada, solo llevo una semana entrenando. Tenía un objetivo un poco locura de intentar llegar a Wimbledon, obviamente no estoy a mi máximo, pero de momento no siento dolor", ha confesado a Movistar+. Será este martes cuando se mida en la primera ronda con la estadounidense Alison Riske, un enfrentamiento que tendrá lugar horas después de que su novio juegue ante Dominic Thiem.

Stéfanos Tsitsipás, la estrella del tenis que sobrevivió al Mar Egeo y enamoró a Paula Badosa

Loading the player...

El vídeo de Paula Badosa y Tsitsipas con el que surgieron los rumores de una relación