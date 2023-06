El vídeo de Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás que aviva los rumores de relación

Loading the player...

En plena disputa de Roland Garros, Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás se han convertido en noticia pero no por cuestiones deportivas. Tras las últimas publicaciones que han compartido juntos en sus perfiles sociales, han saltado las alarmas de una posible relación entre ambos. Desde ese momento, ambos tenistas no han dejado de mostrar la complicidad que existe entre ellos compartiendo imágenes en Dubai. Ha llamado especialmente la atención un vídeo en el que los dos se muestran muy simpáticos y al final Paula se acerca y le da un beso en la mejilla. De momento no hay confirmación por parte de los protagonistas. Eso sí, las imágenes hablan por sí solas. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

