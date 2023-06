Te contamos por qué todo el mundo habla de la supuesta relación de Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

Tras romper con el modelo cubano Juan Betancourt, la tenista catalana Paula Badosa podría estar saliendo con el tenista griego Stéfanos Tsitsipás. Han sido los seguidores de la supuesta pareja los que han dado la voz de alarma al ver sus nuevas fotos de perfil en Spotify. En ellas aparecen juntos y muy sonrientes, pero en vez de confirmar o desmentir los rumores han decidido bromear al respecto. "Esperando el bonus de Spotify sobre esto", ha escrito Badosa en Twitter junto a un corazón. "¿Lo enfocamos a nivel regional?", ha dicho Tsitsipas citando a Spotify Grecia.

Al margen de esto, Badosa, de 25 años, ha sido vista en París viendo jugar al tenista griego, de 24 años, en el torneo de Roland Garros. Aunque intentó pasar desapercibida con una gorra y gafas de sol, sus seguidores la localizaron rápidamente en las gradas de algunos partidos de Tsitsipás, como el que disputó contra Sebastian Ofner o Carlos Alcaraz.

Este año la tenista no ha participado en Roland Garros por problemas físicos. "Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Gran Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan dificil con las lesiones. Esto me va a tener unas semanas fuera de la competición. Gracias a todos los que siempre estáis conmigo", comunicó el pasado 25 de mayo.

Solo el tiempo dirá si estamos ante una nueva pareja o no, pero son muchos los que ya les han bautizado como Tsitsiposa o Stefadosa, haciendo un juego de palabras con sus nombres y apellidos.

Sus otras parejas

Antes de romper con Betancourt, una noticia que adelantó la revista ¡HOLA!, Badosa mantuvo un breve romance con David Broncano. Su historia de amor saltó a la prensa en septiembre de 2020 cuando fueron fotografiados juntos en una terraza de Madrid. La complicidad entre ellos era evidente. Miradas, caricias, besos... El presentador y la tenista parecían muy felices, sin embargo, su relación finalizó semanas después, según confirmó Broncano. Pese a ello, han seguido siendo amigos, tal y como demostraron en el plató de La Resistencia.

Stéfanos Tsitsipás, por su parte, es muy discreto con su vida privada y hasta ahora pensábamos que seguía saliendo con Theodora Petalas, una joven griega que se dedica al sector del marketing a la que conoció en 2018 a través de unos amigos de la familia. "Theodora me apoya mucho y aporta equilibrio a mi vida, tenemos una relación muy especial”, llegó a decir sobre ella.