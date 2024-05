Àngel Llàcer reaparece y explica la grave complicación que casi acaba con su vida: una fascitis necrotizante

Àngel Llàcer ha vuelto a nacer. El jurado de Tu cara me suena ha reaparecido públicamente para explicar los problemas de salud que arrastra desde el pasado mes de febrero, cuando contrajo una bacteria llamada Shigella, que afecta principalmente al tracto gastrointestinal, durante su viaje a Vietnam.

"Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus. Y aquí es cuando tuve el susto real", ha comenzado diciendo junto a la foto en la que aparece con el recién nacido de un buen amigo. "Para no aburrir con partes médicos, el resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y 14 días de UCI", ha explicado.

La fascitis necrotizante es una grave infección provoca dolor intenso, fiebre y que la piel afectada adquiera un color púrpura. El tratamiento es muy extremo: cirugía para extirpar el tejido infectado y antibióticos intravenosos.

Afortunadamente, el artista ha superado esta complicación y ya está fuera de peligro. "Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", ha añadido.

A pesar de todo el sufrimiento, Llàcer se queda "con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas". Ha dado las gracias a su familia, a sus amigos, a los miembros de su compañía de teatro, a las personas de Gestmusic y Atresmedia y, especialmente, "a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí y me han escrito para mandarme ánimo y fuerza". "Me voy a esforzar para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto en los teatros o en la televisión haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener", ha finalizado.